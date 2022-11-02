"Аватар-2: Шлях води": з'явився офіційний трейлер продовження культового фентезі

Кіностудія 20th Century Studios показала офіційний трейлер продовження культового фентезі режисера Джеймса Кемерона "Аватар-2: Шлях води".

Зазначимо, що робота над стрічкою тривала протягом 13 років. У фентезійному екшені знялися Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Кейт Вінслет, Сіґурні Вівер, Джемейн Клемент, Мішель Єо, Джованні Рібізі, Оона Чаплін, Кліфф Кертіс, Стівен Ленґ та інші.

Композитором стрічки виступив Саймон Франґлен.

Сюжет фільму "Аватар-2: Шлях води"

Сюжет у картині розгортається на планеті Пандора більше ніж через 10 років після подій першого фільму. Тоді, нагадаємо, ветеран морської піхоти Джейк Саллі закохався в принцесу Нейтірі, став аватаром і залишився з нею назавжди на Пандорі. У фентезі "Аватар-2: Шлях води" глядачі дізнаються про родину Саллі та Нейтірі та їхніх дітей. У стрічці покажуть проблеми, які їх переслідують, як вони разом долають перешкоди, захищають одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом.

Цікаві факти

– Для знімань "Аватару-2" Джеймс Кемерон орендував знімальний майданчик MBS Media Campus, що в Південній Каліфорнії. Серед інших майданчиків його вирізняє відповідальне ставлення власників до економії водних ресурсів, використання екологічно чистих засобів для чищення та фарб, а також низка інших "зелених" програм. Кемерон планував встановити на цьому майданчику сонячні батареї і зняти фільм за рахунок сонячної енергії. Така ідея вартувала режисеру п'ять мільйонів доларів.

– У березні 2012 року Джеймс Кемерон спустився на дно Маріанського жолоба. Зробив він це, щоб надихнутися і надалі створити в "Аватарі" океанське дно Пандори. Цікаво, що Кемерон став третьою людиною в історії, хто зробив таку експедицію.

Кадр з фільму "Аватар-2: Шлях води"

Кадр з фільму "Аватар-2: Шлях води"

– Для написання сценарію до "Аватара-2", а також наступних сиквелів фентезі, Джеймс Кемерон залучив цілу команду письменників. До "Аватара-2: Шлях води" Кемерон писав сценарій в співавторстві із Джошем Фрідманом. А у процесі написання сиквелів брали участь Кемерон, Фрідман, Рік Джаффа, Аманда Сільвер і Шейн Салерно і лише потім кожен із них сфокусувався над конкретним продовженням.

Кадр з фільму "Аватар-2: Шлях води"

Кадр з фільму "Аватар-2: Шлях води"

Кадр з фільму "Аватар-2: Шлях води"

Зазначимо, що дата прем'єри фільму змінювалася вісім разів. Нині вихід у широкий прокат в США та Україні запланований на 16 грудня 2022 року. Прем'єри трьох наступних сиквелів відбудуться 20 грудня 2024 року, 18 грудня 2026 року та 22 грудня 2028 року.

Кадр з фільму "Аватар-2: Шлях води"

Нагадаємо, перша частина фентезі "Аватар" вийшла 2009 року. Стрічка понад 10 років залишалася найкасовішим фільмом в історії (до прем’єри блокбастера "Месники"). "Аватар" зібрав 2,7 млрд доларів у світовому прокаті, залишивши позаду культовий "Титанік".

"Аватар" отримав три "Оскари", два "Золоті глобуси", переміг у двох номінаціях премії BAFTA, а також був відзначений американськими преміями Сатурн і Teen Choice Awards.

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