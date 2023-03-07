Авріл Лавін після розриву з нареченим заскочили за поцілунками з відомим репером

Відома канадійська співачка Авріл Лавін, яка два тижні тому пішла від нареченого, підтвердила свої стосунки з репером Tyga.

Зокрема, парочка разом відвідала тиждень моди у Парижі. Там Авріл та Tyga не соромилися показувати на публіці свої почуття одне до одного, цілувалися та трималися за руки.

Авріл Лавін з новим бойфрендом / Фото: Getty Images

Авріл Лавін з новим бойфрендом / Фото: Getty Images

Зазначимо, лише два тижні тому стало відомо, що виконавиця розірвала стосунки з нареченим, музикантом Mod Sun. Для артиста така новина стала несподіванкою, адже про рішення Авріл він дізнався з новин. Як коментував Mod Sun розрив стосунків з артисткою, вона розбила його серце.

Авріл Лавін та Mod Sun / Фото: Associated Press

"За один тиждень усе моє життя повністю змінилося… Я просто знаю, що на все це є план. Я буду тримати голову високо, завжди прислухатися до свого серця, навіть коли воно здається розбитим", - написав у своєму фотоблогу музикант.

До речі, після розриву стосунків пари одразу почали ширитися чутки, що співачка закрутила роман з репером Tyga, через що й пішла від нареченого. Закоханих бачили разом, як вони вечеряли у ресторані, потім обіймалися та поїхали разом у невідомому напрямку.

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