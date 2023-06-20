Авріл Лавін розійшлася з бойфрендом, заради якого пішла від нареченого

Парочка була у стосунках менше ніж пів року.
Відома канадійська співачка Авріл Лавін розійшлася з бойфрендом, репером Tyga, заради якого вона порвала зі своїм нареченим, музикантом Mod Sun.
Про розрив пари стало відомо виданню TMZ з власних джерел. Зазначається, що Авріл вже декілька тижнів самотня. Рішення закінчити роман було їхнім спільним. Вони залишилися у гарних стосунках та не тримають образ одне на одного.
Нині Авріл повернулася зі свого гастрольного туру, а Tyga тим часом продовжує створювати нові композиції.
Зазначимо, про роман парочки заговорили наприкінці лютого. Артистку заскочили під час прогулянки з Tyga. Тоді ж Лавін і розірвала стосунки зі своїм нареченим Mod Sun. Музикант дізнався про рішення коханої просто з новин.
Вже у березні виконавиця підтвердила стосунки з репером Tyga. Вона побувала з ним у Парижі на тижні моди. Під час заходу парочка не соромилася демонструвати свої почуття на публіці, цілувати одне одного та триматися за руки.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова повідомила, що офіційно розлучилася з ведучим Микитою Добриніним. Ексзакохані вже отримали документи про розірвання шлюбу.
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