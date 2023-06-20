Авріл Лавін розійшлася з бойфрендом, заради якого пішла від нареченого

Парочка була у стосунках менше ніж пів року.

Відома канадійська співачка Авріл Лавін розійшлася з бойфрендом, репером Tyga, заради якого вона порвала зі своїм нареченим, музикантом Mod Sun.

Про розрив пари стало відомо виданню TMZ з власних джерел. Зазначається, що Авріл вже декілька тижнів самотня. Рішення закінчити роман було їхнім спільним. Вони залишилися у гарних стосунках та не тримають образ одне на одного.

Нині Авріл повернулася зі свого гастрольного туру, а Tyga тим часом продовжує створювати нові композиції.

Авріл Лавін та Tyga / Фото: Getty Images

Зазначимо, про роман парочки заговорили наприкінці лютого. Артистку заскочили під час прогулянки з Tyga. Тоді ж Лавін і розірвала стосунки зі своїм нареченим Mod Sun. Музикант дізнався про рішення коханої просто з новин.

Авріл Лавін та Mod Sun / Фото: Associated Press

Вже у березні виконавиця підтвердила стосунки з репером Tyga. Вона побувала з ним у Парижі на тижні моди. Під час заходу парочка не соромилася демонструвати свої почуття на публіці, цілувати одне одного та триматися за руки.

Авріл Лавін та Tyga / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова повідомила, що офіційно розлучилася з ведучим Микитою Добриніним. Ексзакохані вже отримали документи про розірвання шлюбу.

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