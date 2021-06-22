Авріл Лавін увірвалася на простори TikTok-роликом короткого кліпу, який б'є рекорди за переглядами

Відео артистки набрало 12 мільйонів переглядів.

Відома канадська співачка Авріл Лавін, яка два роки боролася з хворобою Лайма, з'явилася у популярному соцмедійному застосунку TikTok. Так, виконавиця запостила короткий кліп на свій хіт 2002 року Sk8er Boi.

У першому відео 36-річна зірка вирішила показати свій культовий образ: чорний одяг, чорні нігті, підведені очі та смугасту краватку. Знаменитість, також, залучила до ролику відомого скейтбордиста Тоні Хоука.

Буквально за декілька годин перший допис Авріл Лавін в TikTok зібрав понад два мільйони лайків. На артистку одразу підписалося 800 тисяч користувачів Мережі.

Зазначимо, похизуватися встановленням рекорду по вподобанням, також може ще одна популярна співачка Біллі Айліш. Нещодавно вона сколихнула Instagram світлинами з відвертої фотосесії. Знімки якої набрали понад 20 мільйонів лайків.

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