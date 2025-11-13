ТСН у соціальних мережах

Гламур
354
1 хв

Автобус гурту "Без Обмежень" у Дніпрі потрапив у ДТП: з'явилось відео з місці події

Поїздка колективу до Дніпра з виступом не минула без неприємних інцидентів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Танчинець

Сергій Танчинець / © instagram.com/bezobmezhen

Гастрольний автобус українського гурту "Без Обмежень" потрапив у ДТП.

Неприємний інцидент стався у Дніпрі, де в колективу 12 листопада був концерт. Про подію повідомили на YouTube-каналі "Информатор Exclusive", опублікувавши відео, де зафіксована ДТП. На кадрах видно, як автобус "Без Обмежень" здійснював поворот. Під час маневру транспорт зачепив авто, яке стояло в сусідній смузі. Вочевидь, водій автобусу не розрахував габарити.

ДТП сталась в Дніпрі на вулиці Старокозацькій.

Сам гурт наразі інцидент не коментує. При тому відомо, що в "Без Обмежень" був концерт у Дніпрі 12 листопада. На сторінці колективу в Instagram музиканти дякували глядачам, які прийшли насолодитися їхнім виступом.

"Дніпро! Були раді зустрічі! Дякуємо за sold out та пісні в унісон", - йдеться в повідомленні артистів.

Гурт "Без Обмежень" виступив із концертом у Дніпрі / © instagram.com/bezobmezhen

Нагадаємо, нещодавно реперка alyona alyona потрапляла в ДТП. Винуватицею аварії була саме артистка. Вона зізнавалась, що незабаром постане перед судом.

354
