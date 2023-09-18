Автор хіта "Гарно так" Cheev влаштував експеримент зі штучним інтелектом у новому кліпі

Учасник "Голосу країни-9" Владислав Чижиков, відомий як Cheev, здивував своїх фанів прем'єрою нової пісні.

Автор хіта "Гарно так" представив ліричний трек та кліп до нього, в якому провів "експеримент" зі штучним інтелектом. Пре'мєра відбулася на Youtube-каналі співака.

За сюжетом кліпу, героїня втрачає чоловіка, але за допомогою прогресивних технологій, намагається оживити коханого віртуально і жити з ним у симуляції.

Cheev

Як розповів Cheev, який родом з Білорусі, розповів, що коли вперше відвідав Україну, був зачарований місцевою музикою. Тож вирішив одного дня неодмінно створити пісню українською. За словами артиста, трек "Де моя любов живе" занурює його у часи дитинства.

"Ця пісня про кохання на відстані. У тексті одночасно присутній песимізм – "наш серіал чекають нові сезони, але в тонах "нуар" – і надія пережити цю відстань так, щоб потім легко стерти її з пам'яті, ніби нічого й не було. У дитинстві, коли я вперше приїхав в Україну, вперше почув українську музику, я був настільки вражений, що вирішив колись написати власну пісню, в якій відчуватиметься дух Заходу України і вона звучатиме як класична українська пісня поза часом та контекстом", - ділиться артист історією виникнення пісні.

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