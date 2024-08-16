Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" разом з відомою співачкою довів до мурах новою піснею про кохання

Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" ADAM неочікувано заспівав у дуеті зі співачкою Гелею Зозулею.

Артисти випустили спільну пісню, яка отримала назву "Особистий рай". Дует народився випадково. Артисти спілкувалися в Мережі, а згодом вирішили зустрітися в реальному житті. Вони записали спільні відео для фотоблогу, після чого зрозуміли, що їм комфортно працювати разом. Тож в Гелі Зозулі та ADAM зародилася ідея створити дует. Артисти написали пісню "Особистий рай". Композицію виконавці присвятили всім закоханим, які йдуть на пошуки своєї половинки попри будь-які перешкоди.

Геля Зозуля та ADAM

"У кожного з нас свої перешкоди, але на шляху до коханого це все не страшно. Пам'ятаю, як колись мій тато розповідав, як він до мами до сусіднього села їхав на велосипеді з букетом ромашок і співав пісню. І це теж випробування. Та будь-які іспити долі будуть складені успішно, коли в серці запалений вогник любові. І наша пісня з ADAM саме про це", — говорить Зозуля.

Загалом, артисти злагоджено працювали разом. Між ними навіть не виникло конфліктів, коли вони обирали назву для композиції. Трек "Особистий рай" – це про той стан, коли двоє людей до нестями закохані одне в одного.

"Ми дали назву пісні "Особистий рай", адже це той стан, коли двоє людей закохані одне в одного, і їм так добре вдвох, що, де б вони не були, в будь-якому куточку світу — це їхній момент. Це час тільки для них двох. Наш новий трек вийшов дуже казковим. Мені дуже подобається, що увімкнувши його, можна собі уявляти якусь кольорову історію з фантастичного мультика", — говорить ADAM.

Нагадаємо, нещодавно співак Панас Мирний випустив новий трек, який отримав назву "Дівчино". Артист присвятив композицію співачці Даші Астаф'євій, якій неочікувано зізнався у коханні.

Читайте також: