- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Автор хіта "Олєг" одружився й розповів про виховання дітей дружини від попереднього шлюбу
Шугар зізнався, чи віднайшов спільну мову з пасинком і падчеркою.
Український співак Шугар, який прославився хітами «Тьотя» і «Олєг», розповів деталі особистого життя.
Ще навесні цього року артист позбувся статусу холостяка. Це вже другий шлюб виконавця. Його дружиною стала блогерка Анастасія Ковальчук. В інтерв’ю проєкту «Розмова» Шугар розповів, що це синергія й вони постійно в залучені в життя одне одного, зокрема й творче. Олег пояснює, що для нього важливими є спільні інтереси й підтримка у шлюбі. І додає, що більшість часу вони проводять разом через роботу.
Також відомо, що у Анастасії є син і донька від попереднього шлюбу. Шугар зізнався, що вони товаришують і він долучається до їхнього виховання. Водночас зірка заявив, що у майбутньому він з коханою планує мати ще й спільних дітей. Проте поки що вони поставили це на паузу через роботу.
«Класно дружимо. Десь можу виховати, провести розмови, а десь ми ржемо, гуляємо і все поспіль. Вони розуміють, що Олег і мама співають, їх знають люди, але для них це просто ми», — поділився артист.
