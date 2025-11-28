Автор хіта "Олєг" одружився й розповів про виховання дітей дружини від попереднього шлюбу

Шугар з дружиною / © instagram.com/nastya_borsch.ua

Український співак Шугар, який прославився хітами «Тьотя» і «Олєг», розповів деталі особистого життя.

Ще навесні цього року артист позбувся статусу холостяка. Це вже другий шлюб виконавця. Його дружиною стала блогерка Анастасія Ковальчук. В інтерв’ю проєкту «Розмова» Шугар розповів, що це синергія й вони постійно в залучені в життя одне одного, зокрема й творче. Олег пояснює, що для нього важливими є спільні інтереси й підтримка у шлюбі. І додає, що більшість часу вони проводять разом через роботу.

Шугар з дружиною / © instagram.com/nastya_borsch.ua

Також відомо, що у Анастасії є син і донька від попереднього шлюбу. Шугар зізнався, що вони товаришують і він долучається до їхнього виховання. Водночас зірка заявив, що у майбутньому він з коханою планує мати ще й спільних дітей. Проте поки що вони поставили це на паузу через роботу.

«Класно дружимо. Десь можу виховати, провести розмови, а десь ми ржемо, гуляємо і все поспіль. Вони розуміють, що Олег і мама співають, їх знають люди, але для них це просто ми», — поділився артист.

Шугар з дітьми дружини / © instagram.com/nastya_borsch.ua

