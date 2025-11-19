ТСН у соціальних мережах

Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" впав у кому: дружина зірки показала його та розкрила діагноз

Співак вже два місяці бореться за життя в лікарні.

ADAM у комі

ADAM у комі / © instagram.com/adamukraine

Український співак ADAM (справжнє ім’я — Михайло Клименко), відомий хітами «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау», опинився у критичному стані та вже тривалий час перебуває у лікарні.

На сторінці в Instagram артиста його дружина Олександра поділилася тривожними новинами й показала фото Михайла в комі на лікарняному ліжку. За її словами, причиною госпіталізації став туберкульозний менінгіт — рідкісне, але надзвичайно небезпечне захворювання, що уражає мозкові оболонки. ADAM уже два місяці проходить інтенсивне лікування та певний час перебував у реанімації. Стан співака, як зазначає Олександра, залишається вкрай тяжким.

ADAM у комі / © instagram.com/adamukraine

ADAM у комі / © instagram.com/adamukraine

Також у дописі дружина відкрито звернулася до підписників із проханням підтримати артиста молитвою та фінансовою допомогою, адже лікування є надзвичайно дорогим. Олександра залишила реквізити на Instagram-сторінці артиста.

«Міша Клименко (Adam) вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою — туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього. Один день лікування обходиться в більш ніж 25 тис. грн. Якщо є можливість підтримати нас фінансово, будемо вам дуже вдячні. Моліться, будь ласка, Богу за Мішу», — йдеться у дописі на офіційній сторінці ADAM.

Нагадаємо, нещодавно співака Олега Собчука з гурту «Скай» також було госпіталізовано у передінфарктному стані. Через деякий час він вийшов на зв’язок і розповів про самопочуття.

