Автор хіта You're beautiful після появи в шапці з гербом РФ "перевзувся" і знову нарвався на гейт

Джеймс Блант / © Associated Press

Англійський співак та музикант Джеймс Блант, який прославився завдяки хітам You're beautiful та Goodbye My Lover, після появи в шапці з гербом Росії вирішив "перевзутися".

У своєму Instagram виконавець опублікував нову світлину. На знімку співак позував у шапці, на якій на синьому тлі був зображений герб України – Тризуб. У підписі до фото Джеймс Блант не був багатослівним. Він лиш зазначив, що "отримав нову шапку".

Джеймс Блант / © instagram.com/jamesblunt

Все б нічого, але ще в середині березня Джеймс Блант не цурався позувати в головному уборі, на якому красувався герб країни-агресорки Росії. Звичайно ж, такий вчинок тоді неабияк обурив українців, оскільки РФ веде на території України жахливу війну. Тоді артистові в коментарях вказали на це.

Нове фото Джеймса Бланта в шапці з українським гербом теж не охоче оцінили. Артистові дорікнули за спробувати всидіти на двох стільцях, мовляв, необхідно визначитися з позицією.

Це не смішна гра з шапками – це найбільша війна в Європі. Може, ви хочете побувати в Україні та зрозуміти, що це за життя?

Треба обрати один бік. Сидіти на двох стільцях – не працює.

Здається, що ти зараз намагаєшся всім догодити.

Сам Джеймс Блант утримався від коментарів. Хоч шапку з російським гербом він змінив на український Тризуб, проте своєї чіткої позиції він так і не окреслив, що й викликало обурення.