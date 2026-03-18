Автор хіта You're beautiful розлютив появою в шапці з гербом РФ: українські зірки поставили його на місце

Джеймс Блант обурив вибором головного убору. Проте у коментарях українці швидко йому нагадали, що значить толерувати Росію.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джеймс Блант

Джеймс Блант / © Associated Press

Англійський співак та музикант Джеймс Блант, який відомий за хітами You're beautiful та Goodbye My Lover, розлютив появою в шапці з гербом Росії.

Виконавець у своєму Threads опублікував свіже фото. На знімку артист позував на тлі засніжених гір у кофтині, хутряній жилетці та шапці. Все б нічого, але головний убір музиканта прикрашав герб країни-агресорки Росії. Пояснювати свій вибір чи хоча б коментувати фото Джеймс Блант не став.

Тим часом українські знаменитості не стримувались та відреагували на нову світлину артиста. У коментарях йому дорікнули за толерування країни-агресорки. Співак Артем Пивоваров переробив рядки хіта Джеймса Бланта: "You look so cringe, it’s true…", що в перекладі "Ти маєш крінжовий вигляд, і це правда".

Допис Джеймса Бланта у Threads

Артист Коля Сєрга порадив негайно позбутися цього головного убору: "Чувак, припини робити це лайно. Зніми це, розтопчи, змий в унітаз. І мий голову — і зовні, і всередині".

Співак Міша Крупін не був багатослівним, а лиш зазначив: "Моральний виродок".

Зазначимо, Джеймс Блант – англійський музикант та співак. Найвідоміші його хіти You're beautiful та Goodbye My Lover. Що цікаво, музикант тісно пов'язаний із військовою справою. Джеймс Блант був розвідувальником у кавалерійському полку Британської армії, а також служив під проводом НАТО у період війни в Косові 1999 року. До речі, тоді РФ виступала союзником Сербії. Країна-агресорка намагалась протидіяти НАТО.

Нагадаємо, нещодавно американський актор і музикант Джаред Лето відзначився скандальним вчинком. Зірка Голлівуду збирається запустити свій бренд у Росії.

