Автор "Орла і Решки" розсекретив, як на шоу насправді працює золота картка

Творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников розкрив головний секрет проєкту.

Зокрема, за умовами програми один ведучий отримує 100 доларів, на які має прожити вікенд, а інший – золоту картку, завдяки якій може використовувати кошти безлімітно. Однак, як виявилося, творці шоу все ж таки намагалися економити. Як розповів Синельников для "Люкс ФМ", коли орендували розкішний готельний номер, то ведучий там жив лише день. Решту знімальних днів команда перебувала в одному готелі, який був значно скромнішим.

"Із золотою картою в класному готелі ти спиш одну ніч, а знімання - три доби. Тобто ти приїхав, переночував, ви відзнялись. У тебе п'ять ночівель і лише одна з золотою картою, або в хостелі. Тобто все одно вся група збирається в одному готелі, усе одно у всіх є цей готель. Але якщо я виграв п'ятизірковий готель, то ця ніч у мене буде там", - прокоментував автор шоу.

Євген Синельников та Андрій Бєдняков

Також Євген Синельников розповів і про заробітки. За його словами, в них не було гонорарів, натомість всі отримували фіксовану заробітну плату. Щоправда, він не став розкривати конкретні суми, адже це комерційна таємниці. А от вже в кінці року, коли фірма отримувала дохід, то вони вже ділили його згідно з відсотковою ставкою.

"У нас була заробітна плата. Вона не була дуже великою. Не буду розповідати, бо це все одно комерційна таємниця. Її не змінювали, п'ять програм ти зняв чи одну. Ми всі працювали за заробітну платню. І вже в кінці року, якщо фірма заробляла, то ми, згідно з нашою відсотковою ставкою, вже дерибанимо. Такого, щоб гонорар стрибав, не було", - поділився Синельников.

Нагадаємо, нещодавно Євген Синельников став учасником шоу "Я люблю Україну". Під час знімань проєкту ведучий розповів про дружбу з композитором Євгеном Філатовим.

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