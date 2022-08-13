Автор "Орла і Решки" Синельников відгуляв весілля у будинку в Бучі, який понівечили окупанти

Творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников вдруге одружився.
Ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников розпрощався з холостяцьким життям.
Так, режисер вдруге одружився. Його обраницею стала продюсерка у компанії BADOEVTEAM, співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID Наталія Кліпа.
Свято закохані вирішили відгуляти у місці, яке стало для них символічним. Найближчих Синельников та Кліпа зібрали у своєму будинку в Бучі, у якому на початку війни ховалися з родиною від російських військ. Після себе окупанти розтрощили частину будинку.
На урочистій церемонії був присутній й зірковий друг пари, режисер Алан Бадоєв, який показав декілька кадрів з весілля у сторіз своєї сторінки в Instagram:
"Саме в цьому будинку мої любі друзі переховувались у перші дні війни. Два тижні у підвалі… Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного", - написав Бадоєв.
Зазначимо, що освідчився Євген Синельников своїй обраниці наприкінці березня у Гостомелі. Синельников це зробив просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути.
Зазначимо, Синельников раніше вже був одружений. Від першого шлюбу він виховує сина. Також у новоспеченої дружини Синельникова є двоє дітей.
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