Автор "Орла і Решки" Синельников відгуляв весілля у будинку в Бучі, який понівечили окупанти

Ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников розпрощався з холостяцьким життям.

Так, режисер вдруге одружився. Його обраницею стала продюсерка у компанії BADOEVTEAM, співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID Наталія Кліпа.

Свято закохані вирішили відгуляти у місці, яке стало для них символічним. Найближчих Синельников та Кліпа зібрали у своєму будинку в Бучі, у якому на початку війни ховалися з родиною від російських військ. Після себе окупанти розтрощили частину будинку.

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/alanbadoev

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/alanbadoev

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/alanbadoev

На урочистій церемонії був присутній й зірковий друг пари, режисер Алан Бадоєв, який показав декілька кадрів з весілля у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"Саме в цьому будинку мої любі друзі переховувались у перші дні війни. Два тижні у підвалі… Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного", - написав Бадоєв.

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Зазначимо, що освідчився Євген Синельников своїй обраниці наприкінці березня у Гостомелі. Синельников це зробив просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути.

Євген Синельников з дружиною / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Зазначимо, Синельников раніше вже був одружений. Від першого шлюбу він виховує сина. Також у новоспеченої дружини Синельникова є двоє дітей.

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