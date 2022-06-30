Автора хіта I Believe I Can Fly засудили до 30 років в'язниці за торгівлю людьми та педофілію

Автора хіта I Believe I Can Fly засудили до 30 років в'язниці за торгівлю людьми та педофілію

Відомого американського співака R. Kelly, справжнє ім’я якого Роберт Келлі, засудили до 30 років в'язниці.

Ще минулого року автора хіта I Believe I Can Fly визнали винним у злочинах, пов’язаних із секс-торгівлею, які він вчиняв протягом трьох десятиліть над жінками та дітьми. Також знаменитість виробляв дитячу порнографію і організовував викрадення людей.

Про це пише BBC.

Крім збочених і садистських примх, жертви співака піддавалися психологічному насильству. Зокрема, їм не дозволяли їсти чи користуватися ванною без дозволу Келлі, він контролював, який одяг вони носять, і змушував їх називати його "татом".

Музикант перебував під вартою від 2019 року. Прокурори в США вимагали для артиста покарання у вигляді 25 років ув'язнення, а адвокати артиста – наполягали на 17 роках. Втім, суд присудив Келлі 30 років за ґратами. Його також оштрафували на 100 000 доларів.

Нагадаємо, Потап публічно відповів Приходько, яка назвала його "г*вном". Також Настя заявила, що продюсер налаштовував колег проти неї та негарно висловлювався про її дії проти РФ.

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