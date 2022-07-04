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Автори хіта "Вова, їб*ш їх" спричинили фурор треком про Бориса Джонсона – відео

Автори хіта "Вова, їб*ш їх" спричинили фурор треком про Бориса Джонсона – відео

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Автори хіта "Вова, їб*ш їх" спричинили фурор треком про Бориса Джонсона – відео

Фото: скриншот з відео

Автори хіта "Вова, їб*ш їх бл*ть" потішили користувачів новим треком, який присвятили прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Політик, якого ще називають в народі Борисом Джонсонюком, полюбився українцям не лише своєю підтримкою, а й кумедними фразами, відео за його участі та зачіскою.

Тож МЮСЛІ UA створили фіт із українським блогером, коміком з Гуцульщини Василем Харизмою, де висловили захоплення Джонсоном.

Ролик на трек "ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody", де творці  зібрали кумедні відео з політиком, вони опублікували в YouTube.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу та найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борис, ви легенда. Рвете русню на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість та вашу допомогу у боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!" – йдеться в описі.

Трек спричинив справжній фурор в Мережі:

  • Ще один хіт
  • Шикарний трек, качає та підіймає настрій
  • Ооо, респект людям які створили цю хітяру

Нагадаємо, Віталій Козловський зарядив драйвовим треком про перемогу України над Росією. Трек "Перемога" артист присвятив мужності українського народу.

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