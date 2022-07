Автори хіта "Вова, їб*ш їх" спричинили фурор треком про Бориса Джонсона – відео

Автори хіта "Вова, їб*ш їх бл*ть" потішили користувачів новим треком, який присвятили прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Політик, якого ще називають в народі Борисом Джонсонюком, полюбився українцям не лише своєю підтримкою, а й кумедними фразами, відео за його участі та зачіскою.

Тож МЮСЛІ UA створили фіт із українським блогером, коміком з Гуцульщини Василем Харизмою, де висловили захоплення Джонсоном.

Ролик на трек "ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody", де творці зібрали кумедні відео з політиком, вони опублікували в YouTube.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу та найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борис, ви легенда. Рвете русню на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість та вашу допомогу у боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!" – йдеться в описі.

Трек спричинив справжній фурор в Мережі:

Ще один хіт

Шикарний трек, качає та підіймає настрій

Ооо, респект людям які створили цю хітяру

Нагадаємо, Віталій Козловський зарядив драйвовим треком про перемогу України над Росією. Трек "Перемога" артист присвятив мужності українського народу.

