Авторка хіта "Чи разом" KOLA в купі осіннього листя зворушила піснею про кохання

Співачка запрем'єрила пісню "Листопад".
Українська виконавиця KOLA зворушила шанувальників новою чуттєвою композицією.
На своєму YouTube-каналі співачка представила кліп до осінньої пісні під назвою "Листопад". На відео KOLA в сірому костюмі та без макіяжу заспівала про кохання в купі пожовклого опалого листя.
Виконавиця вже зробила своєю "фішкою" кліпи, зняті в одному образі та одним кадром. Ця відеоробота також не стала виключенням.
"Ця пісня для мене як насолода, через її гармонію, бо слова були написані мною про пережите. Я думаю, що кожна людина, яка кохала, відчувала цей стан закінчення відносин, він дійсно відчувається, ніби в душі в тебе осінь, такий знаєте…приємний сум, чому приємний, тому що ми всі інколи любимо посумувати", - розповіла KOLA.
Шанувальникам співачки нова композиція також припала до душі. Серед коментаторів прем'єру виконавиці також відзначив репвиконавець KALUSH.
- Дуже душевно (KALUSH)
- Дуже красивий і пронизливий голос.
- Гарна пісня і ви співаєте так чуттєво!
Раніше співачка Jerry Heil та українська реп-виконавиця alyona alyona запрем'єрили чуттєвий трек із польським виконавцем.
Читайте також: