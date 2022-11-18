Авторка хіта "Чи разом" KOLA в купі осіннього листя зворушила піснею про кохання

Українська виконавиця KOLA зворушила шанувальників новою чуттєвою композицією.

На своєму YouTube-каналі співачка представила кліп до осінньої пісні під назвою "Листопад". На відео KOLA в сірому костюмі та без макіяжу заспівала про кохання в купі пожовклого опалого листя.

Виконавиця вже зробила своєю "фішкою" кліпи, зняті в одному образі та одним кадром. Ця відеоробота також не стала виключенням.

"Ця пісня для мене як насолода, через її гармонію, бо слова були написані мною про пережите. Я думаю, що кожна людина, яка кохала, відчувала цей стан закінчення відносин, він дійсно відчувається, ніби в душі в тебе осінь, такий знаєте…приємний сум, чому приємний, тому що ми всі інколи любимо посумувати", - розповіла KOLA.

Шанувальникам співачки нова композиція також припала до душі. Серед коментаторів прем'єру виконавиці також відзначив репвиконавець KALUSH.

Дуже душевно (KALUSH)

Дуже красивий і пронизливий голос.

Гарна пісня і ви співаєте так чуттєво!

Раніше співачка Jerry Heil та українська реп-виконавиця alyona alyona запрем'єрили чуттєвий трек із польським виконавцем.

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