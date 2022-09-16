Авторка хіта "Чи разом" KOLA випустила нову чуттєву пісню про коханого на війні

Співачка KOLA розповідає, що її нова лірична композиція "Біля серця" - це пісня про кохання від шепоту до крику. Крику душі українських людей, які, відправляючи своїх коханих на фронт, залишаються сильними заради своїх героїв.

"За ці півроку мені довелося дізнатися багато зворушливих історій, які я приймала близько до серця, але відважність і стійкість українців, які кожного дня змушені зіштовхуватись з випробуваннями часом та відстанню, мене вразили особливо", – поділилась KOLA.

У двадцять першому столітті важко "не бути на зв'язку", але для багатьох із нас це стало нормою сучасних реалій. Зараз ми переживаємо період інформаційної тиші, це не легкі часи. Співачка особисто відчула, як це чекати на дзвінок від коханої людини, тому вірить, що саме ця пісня буде викликати усмішку, спонукати до мрій та обіймати тих, хто сьогодні тимчасово без коханої людини, адже попри все вона завжди перебуває біля серця.

Нагадаємо, раніше KOLA зізнавалася, що шкодує про участь у російському концерті "Нова хвиля". Артистка хотіла б назавжди стерти з пам'яті поїздку на "Нову хвилю" 2016 року, організаторами якої, як відомо, є росіяни.

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