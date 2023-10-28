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Авторка хіта "Ванька-встанька" у новому кліпі знялася топлес і показала своїх батьків

Авторка хіта "Ванька-встанька" у новому кліпі знялася топлес і показала своїх батьків

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
581
Час на прочитання
2 хв
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Авторка хіта "Ванька-встанька" у новому кліпі знялася топлес і показала своїх батьків

Маша Кандратенко

Маша Кондратенко представила сміливе відео на трек "На горі".

Зірка серіалу "Школа", співачка Маша Кондратенко, відома своїми іронічними треками, випустила новий трек "На горі".

Разом з композицією відбулася прем'єра стильного кліпу до нього. Режисеркою відео виступила Юлія Літинська. У ньому Кондратенко постає у контрастних, подекуди доволі відвертих образах. Зокрема, Маша приміряла жакет на голе тіло, і постала в боді з високими вирізами.

Тим не менш не обійшлося і без традиційних цінностей – так, у зніманнях кліпу взяли участь батьки Маші Кондратенко. Поява тата й мами у відео відображає те, наскільки сильно об'єдналися всі українські родини протягом повномасштабного вторгнення.

"Це перше таке наше з'єднання на знімальному майданчику. Востаннє ми з батьками разом виступали, коли я була в першому класі на конкурсі "Мамо, тато, я – українська сім'я". І зараз в мене були саме такі відчуття, ніби мені знову 6 років. Це дуже нас об'єднало", – прокоментувала роботу артистка.

Загалом кліп наповнений символізмом,  що відкриває кожному простір для фантазії. Зокрема, фірмові сміттєві пакети (із "сусідами" по шматочках) теж на місці.

До слова, нову пісню та всі хіти Маші Кондратенко шанувальники зможуть почути наживо вже у листопаді – артистка вирушає у перший сольний тур під назвою "Що таке?".

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Дата публікації
Перегляди
581
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