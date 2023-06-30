Авторка хіта "Ванька-встанька" випустила новий запальний трек, у кліпі до якого постала без спіднього

Зірка серіалу "Школа", співачка Маша Кондратенко слідом за своїм нашумілим хітом "Ванька-встанька" потішила прихильників не менш запальною музичною новинкою.

Артистка представила композицію "Люлі-люлі" і яскраве іронічне відео до неї. За словами Кондратенко, нова пісня першою чергою спрямована на підняття бойового духу наших людей, та наголошує на необхідності долати бар'єри та невпинно йти своїм шляхом тільки вперед.

Також у відео Кондратенко використала самоіронію як інструмент в подоланні негативу. У кліпі ми бачимо Машу, яку готують і гримують для виступу на величезній сцені, яка виявляється несподівано порожньою, без глядачів, посеред публічного парку.

Пішоходи, що проходять повз, яких зіграли популярні блогери, здивовано спостерігають за ексцентричною артисткою, коли вона співає для себе самої. Однак, наприкінці відео вони всі приєднуються до Маші, натякаючи, що завжди знайдуться люди, кому до душі те, що ти робиш.

Наприкінці відео, окремою вишенькою на торті, є карикатура на збірний образ музично-диванного критика, діяльність якого спрямована лише на руйнування та демотивацію. Але, зрештою, стає зрозуміло, що цей критик, насправді, фанат Маші.

"В цьому кліпі я висміюю образ людини, яка не має чим зайнятись і надає собі право засуджувати прояв творчості будь-кого. Бо так не повинно бути. Ми всі маємо думати про наш ментальний стан зараз і об'єднуватись, а не робити все навпаки", – прокоментувала Маша.

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