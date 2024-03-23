Авторка хіта "Ванька-встанька" здивувала запальним українсько-французьким треком

Зірка серіалу "Школа", українська співачка та блогерка Маша Кондратенко потішила фанів випуском свіжої композиції.

Артистка вирішила поекспериментувати над своєю творчістю і цього разу випустила трек у не надто притаманному їй стилі. Кондратенко представила пісню українсько-французкьою мовою під назвою un deux trois. Трек сповнений вайбом прогулянки Парижем та яскравою й легкою енергетикою.

"В цій роботі я хотіла поєднати свою любов до французької мови й культури та рідної української. Тут я розкриваю себе з нового боку, знайомлю вас з тим, що мені подобається, адже все життя марю Францією", - зізналася Кондратенко.

Як зізналася виконавиця, у цій пісні вона оспівує стан, коли "і хочеться, і колеться":

"Ідеш містом. То починаєш танцювати, потім засмучуєшся, адже він не пише. Ця історія приречена на провал. Але відчуття окриляють, надають життю яскравості й перцю", — прокоментувала роботу співачка.

Зазначимо, що Маша Кондратенко — артистка нової хвилі української музики. Авторка й виконавиця пісень "Ванька-встанька", "вогник вогник", "хто це така", "на горі".

Нагадаємо, що днями прем’єрою нової композиції шанувальників потішив гурт "Океан Ельзи". Колектив представив англомовну пісню Voices Are Rising, яка увійшла до першої платівки "ОЕ" англійською мовою.

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