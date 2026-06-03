Авторка хіта "Не п'яна – закохана" засвітила 12-річного сина та показала, як вони проводять час

Альона Омаргалієва / © instagram.com/omargalieva.alena

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Українська співачка Альона Омаргалієва показала рідкісні кадри з підрослим сином Тимуром і розповіла, як проводить із ним час у Києві.

Артистка нечасто ділиться сімейними моментами за участю сина, тож нова публікація привернула увагу шанувальників. 3 червня виконавиця продемонструвала, як проводить день із 12-річним Тимуром. Кадрами вона поділилася в Instagram Stories. На відео мама та син разом прогулювалися центральною частиною столиці. Зокрема, вони завітали на Софійську площу. Пізніше їхній сімейний день продовжився вже за обідом.

«Проводимо час разом», — показала артистка у своїх соцмережах.

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Альона Омаргалієва з сином Тимуром / © instagram.com/omargalieva.alena

Згодом і сам Тимур поділився кадрами зі свого акаунту. Хлопець показав, що після прогулянки вирушив із мамою до одного із закладів міста. Таким чином родина використала вільний день для спільного відпочинку, який рідко потрапляє до публічного простору.

Син Альони Омаргалієвої / © instagram.com/omargalieva.alena

Нагадаємо, Тимур є сином Альони Омаргалієвої та співака Тамерлана, справжнє ім’я якого — Юрій Толоконніков. Багато років подружжя виступало у складі популярного дуету TamerlanAlena, а нині артист зосереджений на військовій службі.

Нагадаємо, нещодавно співачка Альона Омаргалієва зізналася, що возить у валізі, та розповіла про курйозні ситуації в турі.

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