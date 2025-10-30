Авторка хітів Полякової і Лободи розкрила, за скільки продає їм пісні й які умови має: "Немає знижок"

Оля Полякова, Bazhana, Світлана Лобода

Українська співачка та сонграйтерка Bazhana розповіла деталі співпраці з топовими зірками.

Так, артистка за плечима має чимало хітів, які створила для Лободи, Могилевської, Полякової та інших. У проєкті «Наодинці з Гламуром» сонграйтерка розповіла, що з Олею її пов’язує ще й дружба. Тим не менш, Bazhana каже, що це не впливає на їхню співпрацю та ціну створення хіта. І головне правило, яким вони керуються — хіт має підійти виконавиці за почуттями.

«Про гроші у нас свої стосунки з Олею. Вони фіксовані багато років. У нас немає знижок. Тут ми подруги, а там — бізнес-партнерки. У нас це чітко розділено», — зазначила сонграйтерка у розмові з Анною Севастьяновою.

Bazhana / © instagram.com/bazhana

Точний розмір гонорарів за написання треків Bazhana розкривати не стала. Але окреслила свої заробітки матеріальними речима і натякнула, що йдеться про кругленькі цифри. Ба більше, до війни співачка говорить, що її заробітки сягали ще більших масштабів.

«Це все про відчуття. Буває, що пісня, написана для однієї артистки, підходить іншій. Максимальна сума — хороша якісна сумочка дуже дорога. Але до війни були пісні, які могли так коштувати, як однокімнатна квартира», — відверто зізналася Bazhana.

