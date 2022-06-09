Автору хіта I Believe I Can Fly загрожує 25 років ув'язнення за педофілію

Американського співака Роберта Келлі, який більш відомий як R. Kelly, визнали винним у домаганнях, педофілії та секс-торгівлі.

Тепер автору хіта I Believe I Can Fly загрожує 25 років ув'язнення.

Як пише CNN, прокурори в США вимагали для артиста покарання у вигляді 25 років ув'язнення. Тим часом, адвокати артиста наполягають на 17 роках. Також виконавцю загрожує штраф на суму від 50 000 до 250 000 доларів.

Вирок буде відомим 29 червня.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року суд присяжних визнав R. Kelly винним у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Він організував схеми сексуального насильства над жінками та дітьми, яка діяла впродовж двох десятиліть. Також Келлі виробляв дитячу порнографію і організовував викрадення людей.

Крім збочених і садистських примх, жертви співака також піддавалися психологічному насильству. Зокрема, їм не дозволяли їсти чи користуватися ванною без дозволу Келлі, він контролював, який одяг вони носять, і змушував їх називати його "татом".

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