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Автору хіта I Believe I Can Fly загрожує 25 років ув'язнення за педофілію

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Автору хіта I Believe I Can Fly загрожує 25 років ув'язнення за педофілію

Фото: Associated Press

Американського співака Роберта Келлі, який більш відомий як R. Kelly, визнали винним у домаганнях, педофілії та секс-торгівлі.

Тепер автору хіта I Believe I Can Fly загрожує 25 років ув'язнення.

Як пише CNN, прокурори в США вимагали для артиста покарання у вигляді 25 років ув'язнення. Тим часом, адвокати артиста наполягають на 17 роках. Також виконавцю загрожує штраф на суму від 50 000 до 250 000 доларів.

Вирок буде відомим 29 червня.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року суд присяжних визнав R. Kelly винним у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Він організував схеми сексуального насильства над жінками та дітьми, яка діяла впродовж двох десятиліть. Також Келлі виробляв дитячу порнографію і організовував викрадення людей.

Крім збочених і садистських примх, жертви співака також піддавалися психологічному насильству. Зокрема, їм не дозволяли їсти чи користуватися ванною без дозволу Келлі, він контролював, який одяг вони носять, і змушував їх називати його "татом".

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