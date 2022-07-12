Автору пісні "Я уеду жить в Лондон" і путіністу Лепсу заборонили в'їзд до Великої Британії

Російський співак та палкий прихильник Путіна Григорій Лепс більше не зможе поїхати до улюбленого міста.

Автору пісні "Я уеду жить в Лондон" заборонили в'їзд до Великої Британії через підтримку політики Путіна, а також через те, що музикант неодноразово відвідував окуповані Росією території України.

Як розповів Лепс, він хотів отримати візу, аби поїхати до Лондона. Протягом чотирьох місяців розглядали його документи. Та у підсумку у візі Лепсу відмовили, про це пишуть російські ЗМІ.

"Наше улюблене місто, але мене вже туди не пускають", – зазначив виконавець.

Григорій Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Окрім того, Лепс поскаржився на те, що довелося вже учетверте перенести його гастрольний тур в Німеччині.

"Я абсолютно впевнений, що він відбудеться – організатори на зв'язку. Хоча, враховуючи сучасні реалії і те, що відбувається в світі, який збожеволів, не знаю, як це буде", - розповів Лепс.

Також виконавець відверто розповів, що його музика стала нікому не потрібною в США. Якщо раніше він давав у штатах 50 концертів на рік, то нині ж російська музика стала нецікавою.

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