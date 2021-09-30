Ажіотаж на концерт Måneskin у Києві: українці менш ніж за годину розібрали майже усі квитки

Ажіотаж на концерт Måneskin у Києві: українці менш ніж за годину розібрали майже усі квитки

Через велику кількість запитів, сайт продажу квитків "ліг".

Днями стало відомо, що з концертом до України їдуть італійські рокери, переможці "Євробачення-2021" – гурт Måneskin.

Вони виступлять 7 березня 2022 року у київському клубі Stereo Plaza. Сьогодні у продажу з'явилися квитки на виступ. Їхня вартість стартувала від 1299 гривень. Втім, через шалену кількість охочих придбати, сайт Consert.ua одразу просто "ліг", а покупців направили у чергу.

Згодом найдешевший квиток коштував 1699 грн, а найдорожчий – 4499.

Редакція сайту ТСН.ua також спробувала придбати квиток та опинилася майже 7-тисячним покупцем. За 20 хв у черзі виявилося, що квитків у першій та другій фанзоні вже немає.

Квитки на концерт Måneskin у Києві / concert.ua

Обрати квиток у VIP-фанзоні також не вдалося.

Квитки на концерт Måneskin у Києві / concert.ua

Тим часом, на одному із сайтів оголошень квитки у фанзону продають за 5000 грн.

Квитки на концерт Måneskin у Києві / OLX

Нагадаємо, Maneskin у Росії влаштували скандал: розізлили Собчак та підставили MARUV. Колектив наробив галасу у Москві.

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