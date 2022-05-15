"Азовсталь" та ризик дискваліфікації з "Євробачення": про що говорив Kalush Orchestra після перемоги у конкурсі

"Азовсталь" та ризик дискваліфікації з "Євробачення": про що говорив Kalush Orchestra після перемоги у конкурсі

Переможець "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra дав першу пресконференцію після завершення грандфіналу.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала головні тези, про що говорив фронтмен колективу Олег Псюк. Зокрема, репер відповів на запитання журналістів про війну в Україні, "Азовсталь" та перемогу.

Так, спершу Псюк висловив подяку усім, хто голосував за Kalush Orchestra, зазначивши, що цей рік дуже важливий і будь-яка перемога в усіх аспектах – дуже важлива.

Також Псюк відповів на запитання, чи не думав про те, що за Україну голосували не через пісню, а саме через війну.

"Усі знають, що досить довго ми були на 1 місці, але до початку війни ми були на 5 місці. Це свідчить про те, що наша пісня до вподоби людям. І чим більше було чути про Україну – тим більше слухати пісню. Мені було дуже приємно, коли я чув її у різних країнах. Пісня таки сподобалась європейцям. Велика подяка кожному, хто за неї проголосував", – зазначив Олег.

Також фронтмен гурту зазначив, що оскільки українська культура також під загрозою, то треба показати, що вона є, що вона жива, а українська музика має дуже красивий почерк.

Відповів Олег Псюк і на запитання, чи спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським: "У мене поки що не було нагоди поспілкуватися з президентом особисто. Ви знаєте, яка у нас ситуація в Україні, і точно він дуже зайнятий зараз. Я думаю, наступного року Україна з радістю прийме "Євробачення" — у цілісній, відбудованій та щасливій Україні".

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Також виконавець висловив окремо подяку Польщі за те, що вона "підтримує Україну у всіх аспектах".

У фіналі "Євробачення" Kalush Orchestra отримав 631 бал - від журі 192 та внаслідок голосування глядачів з країн-учасниць 439. Журналісти поцікавилися, чому, на думку репера, така різниця у голосуванні журі та глядачів.

"Це такий конкурс, коли треба себе показати через екран. Журі ж також через екран оцінювали. Я бачив багатьох конкурсантів, і себе також, наживо і в екрані — воно не збігається. Хтось себе краще передає через екран, а хтось – наживо. Тому, нам слід ще попрацювати над тим, як подавати себе через екран", – відповів артист.

Після виступу у фіналі Олег Псюк закликав світ врятувати "Азовсталь". Це було доволі ризиковано, зважаючи на жорсткі правила конкурсу. Втім, гурт ризикнув задля того, аби на весь світ сказати, що українські захисники та цивільні люди, які перебувають на території заводу, потребують допомоги.

Іноземний журналісти поцікавився, чому він це сказав, і запитали, як можна допомогти.

"Це велика біда нашої країни, понад тисячу людей оточили з усіх боків і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо країни долучитись, аби допомогти людям вийти. Про це треба говорити, писати. Зараз тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то те точно, я думаю, нам допоможе. Стукати до влади вашої країни… Просимо усіх звернути увагу на це, це дуже важливо", – наголосив виконавець.

Розповів фронтмен Kalush Orchestra і про складнощі під час підготовки до конкурсу. Так, він зазначив, що найбільше стресу пережили музиканти через те, що не могли тривалий час зустрітися через війну та відрепетирувати номер. Так, артисти проводили репетиції онлайн.

Крім того, Псюк зізнався, хто у нього був серед фаворитів з конкурентів. Так, найбільше Олегу сподобалися пісня конкурсантів з Італії, Великої Британії, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, у Турині завершився грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". У ньому беззаперечну перемогу, з великим відривом від конкурентів, здобув представник від України, гурт Kalush Orchestra. Дивіться, як минув вечір у фото.

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