Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бабкін розповів, як виїхав до Німеччини та про молодшого сина, який після вибухів почав заїкатися

Дата публікації
Перегляди
1808
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бабкін розповів, як виїхав до Німеччини та про молодшого сина, який після вибухів почав заїкатися

Фото: instagram.com/babkin_official

Український музикант Сергій Бабкін, розповів, як виїхав з дружиною Сніжаною та дітьми до Німеччини.

Не так давно знаменитість зацькували за те, що він "втік". Як зізнався артист, він не планував покидати Україну, втім, після серії вибухів, які чули їхні діти, подружжя вирішило їхати.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю vikna.tv.

"Ми не планували їхати до Німеччини. 24 лютого, о 04:50, в Харкові пролунали вибухи. Ми всі прокинулись. Мозок розумів, що відбувається, а серце й душа не хотіли в це вірити. Ми спробували знову лягти, але не змогли, бо вибухи продовжувались. Було трохи страшно. Діти ще спали. А коли вже бабахнуло близько і я відчув, як земля осипається, ми одразу зібрали речі, покидали їх в авто й поїхали до Дніпра до наших рідних", – пригадав він.

Там сім'я жила два тижні. Після перших вибухів у місті вони вирішили їхати на Волинь. Дорогою зупинилися у Кропивницькому, втім, і там о 5 ранку стався вибух просто біля готелю. Тож родина поїхала якнайближче до кордону. 

"Там наш старшенький син заплакав, обійняв нас і сказав, що дуже вдячний, що більше не чутиме вибухів. Після “прильоту" у Кропивницькому наш наймолодший почав заїкатись. І лише два тижні тому він трохи оговтався", – поділився знаменитість.

Спершу вони зупинилися у Румунії, далі поїхали до Угорщини, а звідти – до Австрії. Зупинитися у Німеччині сім'я вирішила, оскільки вже була у цій країні та мала там друзів.

Сергій Бабкін із сім'єю / © instagram.com/snezhana_babkina
Сергій Бабкін із сім'єю / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Коли ми були ще в Угорщині, то Сніжана зателефонувала нашій добрій знайомій. Вона нам сказала, що буквально хвилину до нашого дзвінка розмовляла з німцем, який пропонував українцям свою трикімнатну квартиру. Тож ми все покидали до автівки й швидко поїхали", – поділився він.

Бабкін додав, що у квартири разом з ними жили 16 людей з Харкова. Згодом господар помешкання знайшов інші квартири для кожної сім'ї.

Нагадаємо, Стас Боклан розповів, що окупанти знищили квартиру у Маріуполі, де він жив. Також артист розповів, що у місті загинуло багато його колег.

Читайте також:

Наступна публікація