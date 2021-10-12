Бабкіна, Горбачова, Матвієнко: українські зірки, які змогли пробачити зради коханого

Попри все, вони зуміли зберегти шлюб.

Життя зірок інколи здається завжди щасливим та безтурботним.

Але, попри красиву картинку, артисти також нерідко стикаються з проблемами і, нерідко, в особистому житті. Зокрема, це зради коханих. Частіше, дізнавшись про це, шлюбу настає кінець. Втім, деякі знаменитості змогли зберегти сім'ю.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських артистів, які пробачили зради своєї другої половинки.

Сніжана Бабкіна

Дружина українського співака Сергія Бабкіна, акторка та директорка зірки – Сніжана – знайшла в собі сили пробачити зради коханого з понад сотнею жінок.

Сергій та Сніжана Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

Історія подружжя приголомшила усю країну. Після розпаду гурту 5'Nizza, коли артист розпочав сольну кар’єру, у нього був ритуал – концерт, після нього алкоголь, а потім секс. Бабкін звертався до повій і за секс тоді платив від 50 до 500 доларів за годину. Цікаво, що Сніжана не заскочила обранця з іншою жінкою, їй наснився сон. Виконавець зізнався у всьому, вимолював пробачення у коханої на колінах у сльозах. Втім, жінка зібрала валізи та вирішила від нього піти. Помирилася пара завдяки "містичній істоті". "Я відчуваю, що за мною стоїть щось і в такій самій позі, але без ганчірки в руках. І так по-злому каже:" Що ви робите, що ви робите, що ви творите?" – розповідала дружина співака. Сніжана Бабкіна все ж змогла пробачити зраду. Втім, Сергій зізнався, що навіть через сім років він все ще відчуває образу дружини.

Сергій та Сніжана Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

Пара у шлюбі 12 років та виховує двох спільних дітей, а також сина акторки від попередніх стосунків. Музикант не жалкує про те, що вони зі Сніжаною винесли своє особисте на люди. За словами Сергія, він кардинально змінив життя і це є його безцінний досвід, про який він може сміливо говорити.

Ольга Горбачова

Піддавали випробуванню і стосунки зіркового подружжя Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / instagram.com/gorbachovaolga

Одного разу співачка та продюсер розлучилися на два роки через зраду Нікітіна, який спробував зустрічатися з іншою дівчиною. Той період артистка переживала дуже складно, подейкували, що Горбачова навіть думала накласти на себе руки. Втім, роман продюсера з іншою завершився і він зрозумів, що йому потрібна саме Оля. Знаменитість змогла забути образу, пара знову почала зустрічатися. Невдовзі у зірок, які виховували доньку Поліну, народилася ще одна дівчинка, яку назвали Серафимою. А 2016-го закохані знову побралися та щасливі у шлюбі.

Ніна Матвієнко

Довелося пережити зраду чоловіка і народній артистці України Ніні Матвієнко.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар / instagram.com/tonya_matvienko

Співачка розповідала, що за 50 років шлюбу із художником Петром Гончаром, коханий таки скочив у гречку. Коли зірка дізналася про невірність коханого, то зрозуміла, що контролювати чоловіка немає сенсу. Ніна Митрофанівна поставила ультиматум, що якщо зради повторяться, вона його вижене з дому.

На щастя, Матвієнко та Гончару вдалося врятувати шлюб. Подружжя має трьох дітей – відому співачку Тоню та двох синів Івана й Андрія.

Саша Таб

У цьому випадку зраджувала не дружина соліста гурту "Сальто назад", а він її.

Саша Таб з дружиною / instagram.com/sasha.tab.office

Учасник "Голосу країни" Саша Таб свого часу зізнавався програмі "ЖВЛ" у невірності коханій. Втім, артисту вистачило сили волі взятися за голову, а дружині - не забракло духу пробачити коханого. Також знаменитість зав’язав із наркотиками. Повернутися до нормального життя йому допомогло народження молодшої доньки Каї.

Втім, були і такі зірки, які , хоч і змогли пробачити зради другої половинки, але, в результаті, стосунки врятувати не вдалося. Приміром, співак Олександр Пономарьов. У листопаді минулого року виконавець вперше зізнався, що саме стало причиною розлучення із продюсеркою Оленою Мозговою.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Facebook

Як він розповів у програмі "Зірковий шлях", через 10 років стосунків із Мозговою він дізнався, що вона його зраджувала. Артист знайшов сили пробачили кохану, втім, згодом історія повторилася і він пішов від Олени.

Заплющувала очі на зради першого чоловіка, продюсера Юрія Квеленкова і артистка Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська / instagram.com/buzhynska

"Він сам гуляв, зраджував, а мене закривав. Але я навіть ніколи в бік не подивилась і ми прожили вісім років шлюбу. І я ніколи його не зрадила і мені було дуже боляче з ним жити", – розповідала співачка у програмі "Життя відомих людей".

Зірка також шокувала, що у 19-річному віці зробила примусовий аборт. На цьому наполіг саме Квеленков. Зараз знаменитість щаслива у шлюбі з бізнесменом Димитаром Стойчевим, від якого має двійнят Катю та Дмитрика. Також у Катерини є старша донечка Олена від Квеленкова.

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