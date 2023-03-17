Бабкіна, Кудрявцева, Манучаров та інші: Латвія заборонила в'їзд артистам-путіністам

Російських артистів, які підтримали геноцид українців та війну, не хочуть приймати в європейських країнах.

Уряд Латвії прийняв рішення внести до списку "небажаних осіб" ще 35 громадян РФ, які підтримали політику Путіна. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Латвії.

Так, у "чорний список" потрапили: телеведучі Лєра Кудрявцева і Юлія Барановська, співачка Надія Бабкіна, шоумен В'ячеслав Манучаров, співаки SHAMAN (Ярослав Дронов), Олександр Маршал та Акім Апачев (Гасанов), а також актори Поліна Агурєєва, Стас Старовойтов та Кирило Кузнєцов. Також під санкції потрапили експолітики та журналісти.

Лєра Кудрявцева / Фото: instagram.com/leratv

Надія Бабкіна / Фото: instagram.com/ngbabkina

"Латвія найрішучішим чином засуджує неспровоковану і невиправдану війну Росії в Україні, яка триває вже більше року і в якій щодня гинуть українські мирні жителі і військовослужбовці через жорстокі дії російських збройних сил. Підтримка звірств, скоєних кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах, тому в'їзд таких осіб до Латвії заборонений", - йдеться у заяві латвійського уряду.

Зазначимо, що вже не вперше Латвія вносить до списку "небажаних осіб" громадян росії. Раніше в'їзд було заборонено Філіпу Кіркорову, Євгену Петросяну, Сергію Безрукову та іншим артистам-путіністам.

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