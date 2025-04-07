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Бабуся Анни Трінчер розкритикувала 23-річну онучку: "Була милою, хорошою дитиною"
Рідна людина артистки зізналась, що їй не подобається в її поведінці.
Бабуся української співачки Анни Трінчер — пані Олена — розкритикувала онучку.
Рідна людина артистки пояснила, що їй не подобається в її вчинках. На проєкті "Тур зірками" бабуся Трінчер зізнається, що проти того, аби її онучка показувала занадто відверті фото. Окрім того, пані Олена не надто схвально реагує на те, що Анна змінює щось у своїй зовнішності. На думку бабусі артистки, так вона втрачає індивідуальність.
“Мені дуже не подобається, коли вона показує себе дуже відверто, як на мене, це погано. У мене завжди болить серце, бо вона втрачає свою індивідуальність (коли щось змінює в собі — прим. ред.). Була ж милою, хорошою дитиною”, — зізналась бабуся співачки.
Тим не менш, рідна людина Анни Трінчер позитивно ставиться до того, що вона збільшила груди. Бабуся виконавиці вважає, що бюст її прикрашає. А от збільшені губи пані Олена не оцінила.
“Але ж груди — це зовсім інше. Дівчину прикрашає цей елемент. Груди потрібні, а губи мені не подобаються”, — зазначила бабуся виконавиці.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер випустила нову пісню “Зірочка палай”. Артистка вже розкрила приховані сенси композиції.