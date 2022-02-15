Бацман зізналася, як робочі стосунки з керівником Гордоном переросли в кохання

Телеведуча пригадала історію знайомства з чоловіком.

Відома телеведуча Олеся Бацман пригадала історію знайомства зі своїм чоловіком, журналістом Дмитром Гордоном.

На першому курсі навчання в університеті Бацман почала працювати на декількох роботах. Втім, цього їй виявилося замало і молода журналістка вирішила їздити до Києва на інтерв'ю. Та з першого ж разу їй запропонували одразу три вакансії. Олеся обрала посаду редакторки в програмі Савіка Шустера і позаштатною кореспонденткою в газеті Дмитра Гордона. Про це йдеться у програмі ЖВЛ.

Олеся Бацман у студентські роки / instagram.com/alesiabatsman

"Я прийшла робити інтерв'ю, він мені дуже сподобався, одразу видно неординарну особу. Він настільки за всіх переживає та піклується. Якщо у когось поганий настрій, він обов'язково підійде та спитає. Він дуже уважна людина. Він дуже щедрий і роздає все, чим він може поділитися", – розповіла Олеся.

Олеся Бацман та Дмитро Гордон / скриншот з відео

Пізніше вона стала ще й дописувачкою у газеті "Дзеркало тижня". Та основною її роботою була "Свобода слова" із Шустером. Шість років Олеся була частиною команди Шустера, та врешті пішла, оскільки хотіла розвивати свій проєкт. За словами Бацман, Савік її підтримав у цьому рішенні, а нині вони близькі друзі. Тоді ж Олесю підтримав і Дмитро Гордон - саме в той період їхні робочі стосунки переросли в романтичні.

"Коли наші стосунки почалися, і він і я були вільними людьми. Ми дуже добре вже одне одного знали. Я не вірю в кохання з першого погляду, кохання – це таке всеосяжне почуття, якого ти можеш досягти лише тоді, коли добре знаєш людину. Ми до цього реально працювали разом, бачили одне одного у різних ситуаціях. Мені настільки Діма був комфортним, як керівник, що я взагалі не хотіла нічого міняти", – зізналася журналістка.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / instagram.com/gordondmytro

Кроки назустріч робив саме Дмитро. Подружжя не любить говорити про особисте, та Олеся не приховує – її чоловік романтик, а сварок у них узагалі не буває. Навіть якщо не завжди погоджуються з думкою одне одного.

"Ти довго без людини не можеш, якщо годину чи дві не бачиш, то треба або зателефонувати, або написати і запитати, що ж нового – тобі це важливо. Ми часто, обговорюючи якісь речі, дискутуємо. І, напевно, одна зі складових, чому нам цікаво, тому що в мене та у Діми можуть бути різні точки зору на одну ситуацію", – зазначила вона.

Пара виховує трьох спільних дочок. Олеся зізналася – родина для неї найголовніше і найцінніше надбання. Втім, так вона думала не завжди. До того, як у неї з'явилася сім'я, Бацман вважала, що найголовніше в житті – кар'єра.

"Але пріоритети звичайно змінилися. Зараз, обертаючись назад, я можу проаналізувати та сказати, як було. Ось тоді на якомусь етапі – це виглядало як головний пріоритет – побудова кар'єри. А потім з'явився Діма, ми створили сім'ю, з'явилися діти", – поділилася знаменитість.

З дітьми Дмитра від попереднього шлюбу в Бацман чудові стосунки, а найстарший Ростислав навіть живе і працює разом із ними. Олеся в родині – відповідальна за режим і дисципліну.

Діти Дмитра Гордона / instagram.com/alesiabatsman

"Мені доводиться давати суворість, мені доводиться давати правила гри, бо тато просто їх любить. Тато все, що завгодно, вони можуть попросити, що хочеш, він може пообіцяти. Приходять кажуть: "Тато, там така шоколадка в холодильнику, можна я з'їм?Я тебе так люблю". Тато: "Звичайно, можна!" – розповіла Олеся.

Про чоловіка вона каже: занадто добрий і щедрий. А ще – працеголік із крутим почуттям гумору.

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