Бадоєв, Дантес, Бєдняков: хто з українських зірок перейшов на державну мову від початку війни

Після початку повномасштабної війни Росії проти України чимало російськомовних артистів вирішили розмовляти виключно українською.
Попри те, що в Україні знаменитості не відчували утисків щодо мови спілкування, для зірок це стало принциповим питанням.
Так, хтось почав потроху говорити державною мовою в побуті, хтось відмовився від російськомовних пісень, а хтось взагалі не говорить більше російською.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про українських селебрітіс, які перейшли на державну мову від початку війни.
Володимир Дантес
Співак Володимир Дантес, який родом із Харкова, розмовляв та співав російською. Після 24 лютого виконавець вирішив перейти на державну мову. Зірка говорить українською в побуті, цією ж мовою Володимир і публікує дописи в Instagram.
"Привіт. Я Вова, я з Харкова, мені 33 роки і всі ці 33 роки я розмовляв російською мовою. Це погано чи добре? В мене немає відповіді, але точно є розуміння, що робити далі. Я ніколи не писав українською, бо в мене просто не виходило. Тепер я думаю, що просто не докладав достатньо зусиль", – ділився виконавець.
Також зірка випустив пісню "Обійми". Цим треком виконавець вирішив підтримати тих, хто ще робить помилки, але хоче опанувати українську.
Анна Трінчер
Співачка, та акторка Анна Трінчер, яка вела свій блог російською, також перейшла на українську. Знаменитість спілкується з фоловерами державною мовою.
Оля Полякова
Співачка писала та виконувала свої хіти російською. Втім, виконавиця заявила в інтерв'ю УНІАН, що готова піти на жертви і більше не співати мовою країни-агресорки.
"Якщо вони захищають тут російськомовних, вбиваючи російськомовні міста, значить, потрібно прибрати всякий привід асоціювати себе з нами, називати себе нашими "братами". Я, як російськомовна співачка розумію: все, що я робила до цього, тепер неможливо. І мені, звичайно, шкода моїх абсолютно золотих, нетлінних хітів, але я більше громадянка України і патріотка, ніж просто співачка, тому я готова на ці жертви", — сказала вона.
Алан Бадоєв
Кліпмейкер Алан Бадоєв, який народився у Росії, виріс в українському місті Горлівка, що на Донеччині.
Втім, навіть після початку війни 2014 року знаменитість продовжував співпрацювати з росіянами та часто їздив до РФ.
Але після повномасштабного вторгнення режисер зрозумів, наскільки помилявся. Про це Алан зараз дуже шкодує. Також він почав спілкуватися українською мовою.
Олексій Дурнєв
Блогер Олексій Дурнєв, який народився та виріс у Маріуполі, до повномасштабної війни записував відео для свого YouTube-каналу російською. Втім, тепер знаменитість ділиться українськомовним контентом.
"Всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську у побуті. Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше. Українська крута. І ви з нею, любі", — поділився знаменитість.
Даша Астаф'єва
Модель та співачка Даша Астаф'єва, яка від початку вторгнення активно волонтерила, також серед зірок, які перейшли на українську.
Андрій Бєдняков
Телеведучий, який народився в Маріуполі, від початку війни почав частіше публікувати дописи у своєму Instagram українською. Днями ж знаменитість заявив, що повністю стає україномовним.
"На цій фотографії Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя розмовляв російською мовою. Але "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих". Врятували… Відтепер можете називати мене "бЕндеровцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?" – поділився він.
Тим часом, українськомовні зірки закликають прихильників переходити на державну мову, щоб назавжди звести кордон між Україною та Росією. Зокрема, гурт "Один в каное". Знаменитості також просять не цькувати тих, кому мова дається нелегко, а навпаки допомогти.
"Переходьте на українську мову, навіть якщо вона для вас не рідна! Не бійтесь і не соромтесь робити помилки, почуватись незручно, говорити суржиком! Говоріть українською і вона вас прийме і пройме, і стане міцним кордоном між Україною та Росією назавжди!", - закликали музиканти.
Нагадаємо, Андрій Бєдняков емоційно прокоментував вранішній обстріл Києва. Шоумен написав, що дуже хоче, аби росіяни відчули, що таке чути нескінченні сирени та постійно ховатися у підвалі.
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