Бадоєв, Дантес, Бєдняков: хто з українських зірок перейшов на державну мову від початку війни

Бадоєв, Дантес, Бєдняков: хто з українських зірок перейшов на державну мову від початку війни

Після початку повномасштабної війни Росії проти України чимало російськомовних артистів вирішили розмовляти виключно українською.

Попри те, що в Україні знаменитості не відчували утисків щодо мови спілкування, для зірок це стало принциповим питанням.

Так, хтось почав потроху говорити державною мовою в побуті, хтось відмовився від російськомовних пісень, а хтось взагалі не говорить більше російською.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про українських селебрітіс, які перейшли на державну мову від початку війни.

Володимир Дантес

Володимир Дантес / Фото: Пресслужба DANTES

Співак Володимир Дантес, який родом із Харкова, розмовляв та співав російською. Після 24 лютого виконавець вирішив перейти на державну мову. Зірка говорить українською в побуті, цією ж мовою Володимир і публікує дописи в Instagram.

"Привіт. Я Вова, я з Харкова, мені 33 роки і всі ці 33 роки я розмовляв російською мовою. Це погано чи добре? В мене немає відповіді, але точно є розуміння, що робити далі. Я ніколи не писав українською, бо в мене просто не виходило. Тепер я думаю, що просто не докладав достатньо зусиль", – ділився виконавець.

Також зірка випустив пісню "Обійми". Цим треком виконавець вирішив підтримати тих, хто ще робить помилки, але хоче опанувати українську.

Анна Трінчер

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка, та акторка Анна Трінчер, яка вела свій блог російською, також перейшла на українську. Знаменитість спілкується з фоловерами державною мовою.

Оля Полякова

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка писала та виконувала свої хіти російською. Втім, виконавиця заявила в інтерв'ю УНІАН, що готова піти на жертви і більше не співати мовою країни-агресорки.

"Якщо вони захищають тут російськомовних, вбиваючи російськомовні міста, значить, потрібно прибрати всякий привід асоціювати себе з нами, називати себе нашими "братами". Я, як російськомовна співачка розумію: все, що я робила до цього, тепер неможливо. І мені, звичайно, шкода моїх абсолютно золотих, нетлінних хітів, але я більше громадянка України і патріотка, ніж просто співачка, тому я готова на ці жертви", — сказала вона.

Алан Бадоєв

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Кліпмейкер Алан Бадоєв, який народився у Росії, виріс в українському місті Горлівка, що на Донеччині.

Втім, навіть після початку війни 2014 року знаменитість продовжував співпрацювати з росіянами та часто їздив до РФ.

Але після повномасштабного вторгнення режисер зрозумів, наскільки помилявся. Про це Алан зараз дуже шкодує. Також він почав спілкуватися українською мовою.

Олексій Дурнєв

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Блогер Олексій Дурнєв, який народився та виріс у Маріуполі, до повномасштабної війни записував відео для свого YouTube-каналу російською. Втім, тепер знаменитість ділиться українськомовним контентом.

"Всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську у побуті. Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше. Українська крута. І ви з нею, любі", — поділився знаменитість.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Модель та співачка Даша Астаф'єва, яка від початку вторгнення активно волонтерила, також серед зірок, які перейшли на українську.

Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий, який народився в Маріуполі, від початку війни почав частіше публікувати дописи у своєму Instagram українською. Днями ж знаменитість заявив, що повністю стає україномовним.

"На цій фотографії Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя розмовляв російською мовою. Але "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих". Врятували… Відтепер можете називати мене "бЕндеровцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?" – поділився він.

Тим часом, українськомовні зірки закликають прихильників переходити на державну мову, щоб назавжди звести кордон між Україною та Росією. Зокрема, гурт "Один в каное". Знаменитості також просять не цькувати тих, кому мова дається нелегко, а навпаки допомогти.

"Переходьте на українську мову, навіть якщо вона для вас не рідна! Не бійтесь і не соромтесь робити помилки, почуватись незручно, говорити суржиком! Говоріть українською і вона вас прийме і пройме, і стане міцним кордоном між Україною та Росією назавжди!", - закликали музиканти.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков емоційно прокоментував вранішній обстріл Києва. Шоумен написав, що дуже хоче, аби росіяни відчули, що таке чути нескінченні сирени та постійно ховатися у підвалі.

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