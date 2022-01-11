Багатодітна мама Катерина Осадча у бікіні побешкетувала з 4-річним сином у морі

Родина відпочиває у Таїланді.
Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов втекли з України подалі від зими до сонячного і теплого Таїланду.
Звідти Катерина активно ділиться світлинами свого дозвілля. Приміром, незмінна ведуча "Світського життя" у бікіні показала, який гарний вигляд має її фігура після третіх пологів. Як відомо, у серпні минулого року знаменитість народила чоловіку Юрію Горбунову ще одного сина.
А цього разу мама трьох синів показала, як бешкетувала з середнім сином, 4-річним Іваном у морі. У Instagram Осадча розмістила декілька знімків, на яких позує з малюком, обіймає його, цілує і щиро усміхається.
"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують", - підписала кадри зіркова мама.
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