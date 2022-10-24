Багатодітний батько Григорій Решетнік планує усиновити дитину, родина якої загинула через війну

Український телеведучий Григорій Решетнік разом із дружиною планує усиновити дитину, батьки якої загинули через повномасштабну війну в Україні.

Як розповіла у програмі ЖВЛ Христина, вона в березні побачила відео та фото, де евакуйовували маленьких дітлахів, які не мають батьків. Вона настільки була розчуленою, що не могла тоді стримати сліз.

"У березні місяці я, пам'ятаю, побачила фото та відео, як евакуювали дітей зі сходу та півдня, з Харкова також там були дітки. Маленькі, їх перевозили автобусами. Я пам'ятаю це відео, і просто до сліз, коли їх отак от багато, просто штабелями поклали", - пригадала Христина.

Григорій Решетнік з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тоді дружина телеведучого знайшла, куди саме відвезли дітлахів. Вони разом із Григорієм привезли їм гуманітарну допомогу. Після цього Христина почала говорити чоловікові, що хотіла б усиновити дитину.

Григорій Решетнік з дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Ти береш цих малюків, вони у візочках, чи підбігають, і вони так хочуть ласки, любові. Я кажу Гриші: "Ти готовий взяти четверту дитину, якщо б це була усиновлена? Я б хотіла дуже", - поділилася дружина телеведучого.

Григорій погодився з дружиною. Ба більше, телеведучий навіть планує подарувати сім'ю двом дітлахам. Цим подружжя Решетніків планує зайнятися вже після перемоги України.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Можливо, не тільки четвертого, а ще й п'ятого. У наших хлопців своє "замовлення": хлопчика, дівчинку. Ми вважаємо, що під час війни обов'язок кожної родини – думати про усиновлення. Душа розривається, хочеться одразу всім допомогти. Але усиновлення – це дуже відповідальна річ", - додав Григорій.

Нагадаємо, Григорій Решетнік та його дружина Христина виховують трьох синів – Івана, Дмитра та Олександра.

Григорій і Крістіна Решетники: як рятували батьків з Миколаєва і чи збираються всиновлювати дитину

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