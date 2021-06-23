Багатодітний татусь Алек Болдвін вперше з'явився на публіці з шістьма дітьми

Родина відвідала прем'єру мульфільму фільму "Бебі-бос 2: Сімейний бізнес".
Відомий голлівудський актор Алек Болдвін, який разом з дружиною Гіларією виховує шістьох дітей, вперше разом з ними з'явився на публіці.
Так, зіркова родина повним складом днями відвідала світову прем'єру анімаційного фільму "Бебі-бос 2: Сімейний бізнес" у Нью-Йорку. Актор озвучив у мультику одного з головних героїв.
Цікаво, що всі члени родини на червоному хіднику з'явилися у схожих вбраннях і мали вигляд справжніх босів.
Всі Болдвіни були вдягнені в чорні костюми, з краватками, темні окуляри і з дипломатами в руках, навіть найменші нащадки зіркового подружжя - 9-місячний Еду і 4-місячна Люсія.
Також варто зазначити, що 37-річна Гіларія, яка виносила і народила п'ятьох дітей, має розкішний вигляд і чудову фігуру.
Нагадаємо, Алек та Гіларія Болдвін через шість місяців після народження п'ятої дитини знову стали батьками. І хоча подружжя не коментує несподівану появу донечки, подейкують, що пара вдалася до послуг сурогатної матері.