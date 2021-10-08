Багатоженство в Пакистані та сім'я з 53 дітьми: чим здивує новий випуск "Світу навиворіт"

Команда проєкту вирушить до провінції Пенджаб.

9 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового епізоду "Світу навиворіт", у якому головний мандрівник країни Дмитро Комаров дізнається, яке це - мати трьох дружин і побуває в родині, де 53 дитини.

Команда проєкту вирушить до провінції Пенджаб, щоб познайомитися з місцевим "султаном", який, як у відомій пісні, має трьох дружин. Героєм випуску стане пакистанець Аднан, у якого, за європейськими мірками, досить незвичайне життя. У свої 22 роки він живе під одним дахом одразу з трьома дружинами і виховує чотирьох дітей. Дмитро Комаров отримав унікальний шанс провести цілий день з Аднаном і його подружжям і з перших вуст дізнатися про побут і стосунки в мусульманських сім'ях. Такі інтерв'ю - велика рідкість, оскільки за місцевою традицією, жінкам забороняють спілкуватися з іншими чоловіками.

пресслужба каналу "1+1"

Телеведучий дізнається, як уживаються під одним дахом одразу кілька дружин, чи ревнують чоловіка, як вони виховують дітей, поділяють домашні обов'язки і чому йдуть на такі шлюби. Також Комаров розбереться, наскільки легко для чоловіка мати три дружини, адже за законами Шаріату, ісламського кодексу поведінки, чоловік повинен в рівній мірі забезпечити своїх дружин усім необхідним, в тому числі і житлом.

"Розмірковуючи про закони ісламу, які дозволяють багатоженство, комусь здається, що релігія подбала лише про інтереси чоловіків, наділивши їх безліччю привілеїв. Але насправді ці закони з'явилися в період, коли чоловіки зловживали багатоженством. Деякі заводили до сотні дружин і в результаті в рівній мірі не могли забезпечити всіх ні турботою, ні фінансово. Тоді релігійні приписи лімітували кількість дружин до чотирьох і були чітко позначені правила для таких сімей", - розповів Дмитро.

пресслужба каналу "1+1"

Згідно з цими правилами, кожна жінка повинна отримувати однакову кількість уваги і турботи від чоловіка. Своєю чергою завдання дружин - в рівній мірі піклуватися про родинне вогнище і виховувати дітей. Але попри це, любити всіх дружин однаково Коран не приписує - серцю ж не накажеш. Дмитро Комаров дізнається, чи є місце почуттям в сучасній мусульманській родині.

Сімейні традиції Пакистану команда "Світу навиворіт" продовжить вивчати в місті Кветта, де дізнається, що означає "багатодітна сім'я по-пакистанськи". Якщо у нас так називають сім'ї, де по три дитини, то в цій країні зовсім інші мірки. Дмитро Комаров загляне в гості до лікаря Мухаммеда Аджані, який прославився на всю країну незвичайним рекордом - у нього 53 дитини, а дружини майже весь час вагітні. Багатодітному татові всього 47 років і одружився він вперше 20 років тому. На момент знімання програми двоє з трьох дружин пакистанця були вагітні. Але на цьому Мухаммед Аджан не збирається зупинятися. Чоловік хоче стати батьком ста дітей, тому планує одружитися вчетверте.

"Мені страшно уявити, яка колосальна відповідальність лежить на цьому чоловікові. У нього 53 дитини, скоро буде 55. І всі ці діти залежать лише від нього. Мухаммед Аджан каже, що в усьому покладається на Аллаха і вірить, що кому він дає дітей, також дає можливість про них і подбати", - розповів Дмитро Комаров.

пресслужба каналу "1+1"

Телеведучий познайомиться з великою родиною лікаря і дізнається, скільки грошей необхідно для її утримання, адже навіть, щоб пригостити морозивом всіх дітей, потрібен візок солодощів, а щоб нагодувати всіх членом сім'ї, Мухаммед закуповує продукти вантажівками.

Цікаво, що в подарунок дітям Дмитро Комаров привіз особливі сувеніри з України. Їх зробила вручну одна з телеглядачок "Світу навиворіт".

Чи правдиві міфи про мусульманські сім'ї, чи є місце коханню в шлюбі, де кілька дружин, і як це - бути батьком 53 дітей - вже завтра в новій серії "Світу навиворіт" о 18:30 на 1+1.

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