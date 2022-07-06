Балерина Леся Воротнюк після смерті чоловіка пішла на війну

До слова, чоловік Лесі, від якого вона народила сина, загинув три роки тому, коли воював на сході України.

Тож балерина була переконана, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення, то візьме до рук зброю та піде захищати свою країну від окупантів. Саме так і сталося.

Як пише The Economist, коли 24 лютого РФ почала обстрілювали міста України, Леся одразу зрозуміла, що має щось робити, а не сидіти, склавши руки.

"Я могла стріляти. Це моє хобі. Я знала, що якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я воюватиму", - розповіла Леся в інтерв'ю.

Фото: lesiavorotnyuk/ Instagram

Так, балерина чергувала на блокпостах. Коли окупанти оточили місто, де вона служила, то Леся одразу зайнялася евакуацією цивільних.

"Я використала сільські дороги, щоб вивести людей. Переважно, це були мої подруги, жінки з дітьми", - пригадала балерина.

Згодом Леся вирішила записатися до військового резерву країни, але першою в списку вона не була, адже перевагу надавали чоловікам з бойовим досвідом. Врешті-решт, Лесю взяли на службу, балерина захищала Київ від окупантів.

Фото: lesiavorotnyuk/ Instagram

"Кожен громадянин відіграє свою роль. Ми хочемо, щоб наші діти росли в сильній, впевненій Україні, а не в тій брехні, яку нам нав'язували за часів Радянського Союзу", - наголосила Леся.

Від початку червня артистка знову почала займатися танцями. Утім, будь-якої миті Лесю можуть знову призвати на службу. Тож чи не щодня балерина практикує свої навички зі стрільби.

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