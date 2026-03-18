Балерина-путіністка Світлана Захарова потрапила під відміну в Італії через її позицію щодо війни

Світлана Захарова / © Associated Press

Російська балерина Світлана Захарова, яка є прихильницею кремлівського диктатора путіна, потрапила під відміну в Італії.

У Римі розпочинається танцювальний галаконцерт Les Etoiles. На заході мала виступати й росіянка Світлана Захарова. Проте цього не станеться. Організатори події виключили російську балерину з концертної програми. Вони пояснили своє рішення тим, що "отримали інституційні повідомлення, які підкреслили символічну відповідальність культурних установ у нинішньому контексті", пише Reuters.

Також організатори додали, що хоча й намагаються налагодити зв'язки через мистецтво, проте не бажають, щоб галаконцерт "неправильно зрозуміли або зловживали ним".

Зазначимо, Світлана Захарова не вперше стикається з відміною в Італії. У січні цього року скандальна балерина мала виступити в театрі Maggio Musicale Fiorentino, що у Флоренції. Проте українських активістів це неабияк обурило, оскільки Захарова підтримує війну в Україні. Врешті, вони домоглися того, аби її номер скасували.

До слова, хоча Світлана Захарова й є уродженкою Луцька та здобула освіту саме в Україні, проте кар'єру вона побудувала в Росії. Балерина не цуралась демонструвати свої політичні погляди. Вона входила до партії "Единая Россия", підтримувала загарбницьку політику путіна, анексію Криму та війну в Україні. Врешті, від 2023 року балерина перебуває під санкціями РНБО через антиукраїнську позицію.