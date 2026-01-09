Балерина-путіністка Світлана Захарова в Італії поплатилася за підтримку війни в Україні

Світлана Захарова / © Associated Press

Російська балерина Світлана Захарова, яка хоч і є уродженкою Луцька, але палко підтримує політику кремлівського диктатора путіна, в Італії поплатилася за свою позицію.

Скандальна танцівниця збиралася виступити в театрі Maggio Musicale Fiorentino, що у Флоренції. Проте українських активістів, зокрема Communities Army Of Ukraine, обурило це, оскільки балерина відкрито підтримує війну в Україні. Тож вони разом з дипломатами домоглися скасування виступу Світлани Захарової.

Світлана Захарова / © Associated Press

Активісти написали листи керівництву театру, міській адміністрації Флоренції, Міністерству культури Італії. Також були звернення і до італійських політиків, деякі з яких підтримали цю ініціативу. Активісти наголошували на неприйнятності виступів тих артистів, які підтримують путінський режим і військову агресію проти України.

Врешті виступ Світлани Захарової таки скасували, про що йдеться на офіційному сайті театру Maggio Musicale Fiorentino. До речі, також під заборону потрапив і чоловік балерини — скрипаль Вадим Репін. Його виступ теж скасували.

Зазначимо, Світлана Захарова є уродженкою Луцька. Вона здобула освіту в Київському хореографічному училищі, після чого перебралася до Росії, де й залишилася. Окрім балетної кар'єри, Світлана також розвивала політичну. Вона публічно підтримала анексію Криму та війну на сході України, а згодом і повномасштабну. Від січня 2023 року Захарова перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

