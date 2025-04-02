Балерина Шишпор зізналася, у яких стосунках з ексобранцем-футболістом Бущаном і де зараз їхня донька

Христина Шишпор з донькою / © instagram.com/shyshpor_official

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Народна артистка України, прима-балерина Христина Шишпор поділилася подробицями особистого життя.

Так, артистка зараз виховує 10-річну доньку Юлію від попередніх стосунків з популярним футболістом збірної України Георгієм Бущаном. Христина в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко поділилася, що шість років тому вони розійшлися на мирній ноті. Тож зараз спілкуються та бачаться задля виховання спільної доньки, яка живе з мамою у столиці.

"Юлі було чотири рочки і ми розійшлися. І це було, напевно, краще рішення, бо ми зараз залишилися в дуже гарних стосунках і дуже близькими друзями, тому що ми виховуємо нашу донечку. От зараз Георгій поїхав до Саудівської Аравії, він грає там, то на канікулах літніх обов'язково у них (з донькою – прим. ред.) буде тривала зустріч", – підкреслює Шишпор.

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Георгій Бущан / © ФК Динамо Київ

Прима-балерина каже, що спочатку Юлія хотіла піти її стопами та займалася балетом. Але згодом змінила хобі на заняття бальними танцями й малювання. До речі, на турніри донечки колишні інколи їздять разом.

"Юльчик займалася балетом два роки, але потім не захотіла далі займатися. Був вибір за нею. Якщо б вона пішла, то я би її підтримувала. Зараз вона займається бальними танцями, літом відвідала турнір. Також малює", - зазначила артистка.

Христина Шишпор з донькою / © instagram.com/shyshpor_official

Водночас Христина інтригує, що зараз її особисте життя також не стоїть на місці. Зокрема, прима дозволяє собі закохуватися, щоб бути сповненою натхнення. Проте більше подробиць про залицяльників розповідати не стала.

"Людина творча без любові, це... Я ще не вирішила, чи в стосунках я. Чоловіча енергія – це натхнення. Для мене, творчої людини, любов – це натхнення, чоловік – муза. Закохуватися потрібно для того, щоб виростали крила, щоб хотілося щось робити, щоб хотілося виходити на сцену", – розповіла Шишпор.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Пристрасті за кулісами! СПОВІДЬ ПРИМИ-БАЛЕРИНИ ШИШПОР про кохання, дієти та аб'юз

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул зізнався, чи спілкується з ексдружинами. Також артист відповів, чому шкодує про шлюби з ними.