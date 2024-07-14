Барабанниця відомого гурту поплатилася за виступ з MONATIK на весіллі в Італії, яке вів Галкін

Барабанниця відомого українського гурту Renie Cares Катерина Багінська поплатися за виступ зі співаком MONATIK на весіллі в Італії, ведучим якого був російський шоумен Максим Галкін.

Як повідомила в Instagram засновниця і вокалістка колективу Ірина Панчук, вони із саундпродюсером Олександром Мусевичем прийняли рішення виключити барабанницю зі складу.

Як пояснила співачка, для неї не є нормою виступати з росіянами на одній сцені і толерувати подібне. Тож, барабанниця Катерина Багінська продовжує свою кар'єру в команді MONATIK, а от їхні дороги з Renie Cares розійшлися. Як пояснила Панчук, таким чином вона буде чесною сама з собою та не толеруватиме будь-які зв'язки з росіянами.

MONATIK неочікувано виступив на українському весіллі в Італії

"Для мене це дивно і неприпустимо, я не розумію, чому подібні вчинки досі толеруються. Чому такі великі впливові артисти дозволяють собі, по суті, співпрацю з росіянами. Я розумію чітко, що це не найбільша проблема, але, мені здається, що тут працює накопичувальний ефект: постійне закривання очей на отакі маленькі про**би призводять до п**децю на рівнях масштабніших. Це не повинно бути нормою. Так як Катерина Багінська продовжує свій шлях в гурті MONATIK, ми мусимо припинити нашу співпрацю в гурті Renie Cares", - пояснила Ірина Панчук.

Допис солістки гурту Renie Cares / Фото: instagram.com/reniecares

Нагадаємо, днями MONATIK виступив на розкішному весіллі українців в Італії, ведучим якого був гуморист Максим Галкін. Свято велося українською мовою з українськими піснями. Тим не менш, на MONATIK полилася хвиля хейту. Артист вже прокоментував, з якою метою виступив на весіллі, та заявив, що жодного росіянина там не було, а в Максима Галкіна - ізраїльський паспорт.

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