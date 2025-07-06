Барабанник гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до лав Нацгвардії

Віталій Бронішевський / © facebook.com/ZhadanDogs/

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Барабанник популярного українського рок-гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це повідомили на офіційній сторінці колективу в Facebook. Зокрема, гурт опублікував фото, на якому Віталій Бронішевський був зображений у військовій формі. Зазначається, що барабанник тепер служить у лавах Нацгвардії. Музикант проходить військовий вишкіл.

"Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця "Хартії" і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки", - йдеться в повідомленні колективу.

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Допис гурту "Жадан і Собаки" / © facebook.com/ZhadanDogs/

Зазначимо, понад рік тому соліст гурту Сергій Жадан долучився до лав бригади "Хартія" Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше актор Олексій Воротніков поповнив лави ЗСУ. Артист також зробив заяву про свою службу.