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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Барабанник гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до лав Нацгвардії

У колективі розповіли про службу Віталія Бронішевського.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віталій Бронішевський

Віталій Бронішевський / © facebook.com/ZhadanDogs/

Барабанник популярного українського рок-гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це повідомили на офіційній сторінці колективу в Facebook. Зокрема, гурт опублікував фото, на якому Віталій Бронішевський був зображений у військовій формі. Зазначається, що барабанник тепер служить у лавах Нацгвардії. Музикант проходить військовий вишкіл.

"Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця "Хартії" і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки", - йдеться в повідомленні колективу.

Допис гурту "Жадан і Собаки" / © facebook.com/ZhadanDogs/

Допис гурту "Жадан і Собаки" / © facebook.com/ZhadanDogs/

Зазначимо, понад рік тому соліст гурту Сергій Жадан долучився до лав бригади "Хартія" Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше актор Олексій Воротніков поповнив лави ЗСУ. Артист також зробив заяву про свою службу.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
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