Барбара Брильська жорстко висловилася про росіян: "Жити в цьому г*вні не можна"

Акторку почали хейтити в Росії через її антивоєнну позицію.

Польська акторка Барбара Брильська, яку хочуть вирізати з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" через її антивоєнну позицію, гнівно висловилася про росіян.

За словами знаменитості, у Росії жахлива ситуації. Брильська переконана, що там чудово почуваються лише росіяни, які живуть в Москві чи Санкт-Петербурзі. До інших російських міст знаменитості було навіть страшно приїжджати.

"Решта людей подивіться, як живе... Омськ, Новосибірськ... Ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити", - розповіла акторка в коментарі російському пропагандистському виданні.

Барбара Брильська / Фото: www.kino-teatr.ru

Брильська також додала, що звичайні росіяни "живуть у г*вні, поки еліта бореться за владу".

"Прості люди в Росії страждають від людей, які не можуть поділити владу, яка тремтить за свої гроші. Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому г*вні, де вони живуть, не можна", - наголосила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Барбара Брильська підтримала акторку Лію Ахеджакову, яку звільнили з театру через антивоєнну позицію. Знаменитість порадила колезі їхати з РФ, адже там "комуністи, прокляті Богом люди" не дадуть їй життя.

Утім, антивоєнна позиція Брильської виявилася не до вподоби російським пропагандистам. Вони вимагають вирізати акторку з радянської стрічки "Іронія долі, або з легкою парою!".

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