Польська акторка Барбара Брильська висловилася на підтримку російської акторки Лії Ахеджакової, яку звільнили з театру "Современник" через її антивоєнну позицію.

Зірка фільму "Іронія долі" заявила, що повністю згодна з думкою своєї колеги та вважає, що Росія взагалі не гідна мати таку талановиту акторку, як Ахеджакова. Брильська порадила російській акторці їхати з РФ, адже там не буде нічого хорошого.

"Ліє, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися, як ми", - сказала Брильська в коментарі росЗМП.

Серед російський пропагандистів правдиві слова польської акторки викликали хвилю гніву. Так, одна з путіністок, голова комітету держдуми РФ з розвитку суспільства Ольга Занко запропонувала "помститися" Брильській та вирізати її з радянської стрічки "Іронія долі, або з легкою парою!".

"Колись актриса Брильська, яка колись любила всією країною, зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників "проклятих Богом людьми". Наша країна подарувала їй славу та пошану, але ми також легко можемо і стерти цю актрису з "Іронії долі", - написала пропагандистка в своєму Telegram-каналі.

Путіністка навіть показала, як можна "замінити" Брильську на іншу акторку. Вийшло, м'яко кажучи, лячно.

Раніше Лія Ахеджакова прокоментувала своє звільнення з театру та назвала Росію "потворою".

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