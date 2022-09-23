Барбра Стрейзанд допоможе зібрати кошти для лікарів України: "Зворушена стійкістю українського народу"

Світова зірка Барбра Стрейзанд заявила про готовність допомагати українцям і вперше познайомилася із президентом Володимиром Зеленським під час онлайн-зустрічі. Відтепер американська співачка буде збирати кошти для на невідкладні медичні потреби в Україні.

"У мене була чудова розмова з президентом України Зеленським. Я була зворушена стійкістю та мужністю українського народу та його натхненним лідерством. Мені дуже приємно приєднатися до Президента Зеленського та його ініціативи United24", - написала Барбра в Instagram.

Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із Барброю Стрейзанд / Фото: instagram.com/barbrastreisand

У своїх соціальних мережах співачка закликала усіх своїх шанувальників долучитися до збору коштів на власному прикладі. Стрейзанд вже пожертвувала українцям значну суму.

"Приєднуйтеся до підтримки U24. З передплатою в розмірі 24 долари США на місяць, яка не обкладається податком, ви можете допомогти підтримати роботу українських лікарів і врятувати більше життів. Зараз ми їм потрібні як ніколи. Моє щасливе число 24, тому я віддала 24 тисячі доларів", - закликала фанів артистка.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував онлайн-зустріч із зіркою та подякував Барбрі за її підтримку.

"Світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24", - написав лідер України.

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