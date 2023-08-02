Барбра Стрейзанд, Едді Мерфі та інші: знаменитості, які відмовилися від своїх дітей

Не завжди знаменитості готові до появи спадкоємця на світ. Часом їм не вистачає ресурсів для забезпечення гідного життя дитини, вони не хочуть жертвувати кар'єрою або вважають, що це завадить їм бути щасливими.

Тож деякі зірки прийняли рішення, що дитині буде краще без них, тому після народження відмовилися від неї. Щоправда, з роками чимало знаменитостей все ж таки намагалися віднайти покинутого спадкоємця та налагодити з ним зв'язок. Деяким це вдавалося.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про зірок, які свого часу відмовилися від власних дітей.

Барбра Стрейзанд

Американська співачка та акторка має єдиного сина Джейсона, який народився у шлюбі з актором Елліотом Гулдом, що відомий за роллю батька Моніки та Роса Геллерів у серіалі "Друзі". Коли хлопчику було лише три роки, знамениті батьки розлучилися. Материнство, як виявилося, не входило тоді в плани Стрейзанд. Кар'єра знаменитості стрімко розвивалася, а син вимагав чимало уваги. Тож Барбра віддала Джейсона до школи-інтернату, де він прожив аж до свого повноліття. Врешті Стрейзанд спробувала налагодити стосунки з сином, і їй це вдалося. Джейсон зайнявся акторською кар'єрою, знімався у фільмах зіркової мами. А згодом Барбра Стрейзанд почала співати на сцені з сином.

Барбра Стрейзанд із сином / Фото: Associated Press

Род Стюарт

Вперше британський співак став батьком зовсім у юному віці, коли йому було всього 17 років. Дівчина виконавця Сюзанна Боффі завагітніла, однак батьківство не входило в плани Стюарта. Коли обраниця співака відмовилася робити аборт, він пішов від неї. Через рік після народження доньки, Сюзанна віддала її до інтернату, адже не могла сама виховувати дитину. Сару Стрітер удочерили та виховали названі батьки. Стюарт намагався налагодити зв'язок з донькою у 1980-х роках, однак дівчина була ображена на батька. Лише через 50 років Род і Сюзанна нарешті зустрілися та помирилися.

Род Стюарт / Фото: Associated Press

Едді Мерфі

Американський комедійний актор 2006 року закрутив роман з колишньою учасницею Spice Girls, британською співачкою Мелані Браун. Того ж таки року стало відомо, що виконавиця чекає на дитину. Однак Мерфі зробив неочікувану заяву, що не знає, чия це дитини, і став вимагати зробити тест на батьківство. Коли Мелані народила, ДНК-тест підтвердив, що батьком є актор. Мерфі не брав участі у вихованні доньки. Лише згодом актор визнав своє батьківство та дійшов зі співачкою згоди, що він виплатить 7 млн фунтів стерлінгів компенсації. З донькою Енджел від Мелані Браун Едді Мерфі так і не спілкується.

Едді Мерфі / Фото: Associated Press

Бріжит Бардо

Французька акторка має єдиного сина Ніколя, якого вона народила від актора Жака Шарр'є. Однак Бардо не хотіла бути мамою. Навіть під час вагітності акторка намагалася позбутися дитини. Аборти у Франції тоді були заборонені, тож Бріжит випила пігулки та запила їх алкоголем. Вона сподівалася, що це спровокує викидень. Однак Ніколя таки з'явився на світ. Після розлучення з Жаком Шарр'є опіка над сином перейшла до батька, а Бардо спробувала забути про його існування. Лише з роками акторка пошкодувала про своє рішення та зрозуміла, що своєю відстороненістю завдали синові тяжкої душевної травми. З роками Бріжит намагалася побудувати теплі стосунки з Ніколя, однак той досі тримає образу.

Бріжит Бардо / Фото: Associated Press

Джонні Мітчелл

Канадійська співачка завагітніла 1965 року. Однак це була позашлюбна дитина. Джонні не хотіла, аби довкола її імені був гучний скандал та чимало пліток, тож віддала новонароджену дитину на усиновлення. Донька Мітчелл сама відшукала свою біологічну маму. 1997 року Кілаурен Гібб написала зірковій мамі листа. Вже через тиждень Джонні Мітчелл зустрілася з донькою.

Джонні Мітчелл / Фото: Associated Press

Розанна Барр

Американська комедіантка та акторка завагітніла, коли їй було лише 17 років. Розанна тоді ще не була знаменита: вона була самотня та не мала роботи. Тож акторка прийняла рішення віддати доньку на усиновлення, адже була впевнена, що не зможе її забезпечити. Але ця історія має щасливий кінець. Через 19 років Розанна віднайшла доньку та налагодила спілкування.

Розанна Барр / Фото: Associated Press

Кейт Малгрю

Американська акторка народила доньку 1977 року. Кейт не мала підтримки ані з боку рідних, ані з боку батька дитини, тож віддала доньку церкві на усиновлення. Однак знаменитість одразу ж змінила рішення та захотіла забрати дівчинку. Щоправда, Кейт не пощастило. Навіть приватний детектив не зміг віднайти доньку акторки. Лише 1988 року знаменитість зустріла черницю, яка допомогла їй у пошуках дівчинки. Під час знімань серіалу "Зоряний шлях: Вояджер" Кейт зателефонувала донька Даніель Годетт. Акторка одразу полетіла до дівчини та зустрілася з нею. Відтоді вони більше не розлучалися.

Кейт Малгрю / Фото: Associated Press

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