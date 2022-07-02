Бардаш запропонував Україні капітулювати, назвав артистів нацистами та образив ЗСУ

Український продюсер Юрій Бардаш відзначився скандальними заявами щодо війни Росії в Україні.

Днями він вийшов у прямий ефір Instagram, де нарешті стала відома його позиція. Бардаш годину говорив абсурдні пропагандистські речі.

Зокрема, він вважає, що Росія – "величезна територія з ресурсами та великою культурою, а потенціал цієї країни не зрівняється країною у світі".

"Я від 2007 року мав справи з РФ, а до цього їздив на гастролі, об'їздив всю Росію. Потенціал цієї країни не зрівняється з жодною країною у світі. Це багатьом не сподобається, але давайте називати все своїми іменами. Це величезна територія з ресурсами, великою культурою, це факт. А люди, які руйнують Пушкіних і Лермонтових, називають "бандерами". "Бандеровці" вирізали поляків по сотні тисяч", – заявив експродюсер Wellboy.

На думку Бардаша, Україні варто здатися РФ, навівши приклад Японії, яка капітулювала у Другій світовій війні "і зараз це одна з найрозвиненіших країн": "Вони вчасно ухвалили правильне рішення".

І, звичайно, як і всі путіністи, Юрій видав, що "війною керує Захід".

"Збирають вони на "Байрактар". Ви смієтеся? Американці можуть стільки бабок надрукувати. Ви не для цього їм потрібні! Ви потрібні їм, щоб легатимі.. легітиміз… легатимізувати війну", – видав він.

Юрій Бардаш / Фото: instagram.com/george.bardash

"За що народ вмирає? Щоб легше було геям? За ліберальні цінності? Ви уявляєте, щоб мене всиновили геї і я б спостерігав, як мужики торкаються одне одного за дупи, лижуться. Європейські цінності – що це? Я не проти геїв, ну буває, хтось любить "помісити глину". Окей, міси собі за закритими дверима" – сказав він.

Бардаш назвав нацистами українських артистів, які виступають на благодійних концертах та волонтерять. Також він звинуватив їх у рекламі війни.

Продюсер також образив ЗСУ. Захисників України він назвав "селянами, які коровам хвости крутили та нічого не розуміють у війні".

"Яке ЗСУ? Це пацани, які ні сном, ні духом в себе у селах жили, коровам хвости крутили. Їх просто схопили, ось це наше ЗСУ зараз - і в топку. Матері просто збожеволіли від горя. Все, нема пацанів, нема нікого. Що відбувається? Наші артисти: "Допоможем, допоможем!" Все, нате вам, воюйте. Хай вас усіх уб'ють екіпірованих", – заявив Бардаш.

Юрій Бардаш / Фото: instagram.com/george.bardash

Не оминув "експертною" увагою Юрій і збір коштів на "Байрактари". Організаторів продюсер звинуватив у корупції.

"Усі, хто збирає на "Байрактари", усі крадуть гроші з цих фондів, бо там, здається, 30% в кишеню кладеться одразу. І за ці гроші всі живуть чудово. А ви віддайте останню копійку, простий народе", – сказав Бардаш.

Також він заявив, що "ми, рускіє люді, всі будемо разом великим, дружнім народом".

Продюсер зізнався, що його дружина Єлизавета вважає його зрадником та забороняє підходити до їхньої доньки. А щодо російського паспорта – Бардаш заявив, що це брехня і громадянства РФ у нього немає.

Юрій Бардаш / Фото: instagram.com/george.bardash

Юзери були шоковані таким потоком думок. У коментарях вони висловили все, що думають про скандального продюсера.

Дуже рада, що такі люди відходять від українського шоубізнесу

Ох і дно... Яке ж дно

Боже, яке воно кончене

Тебе вже не вилікувати

Нагадаємо, нещодавно фронтмен "Корупції" заявив, що Бардаш планує переїхати до Росії та отримати громадянство. Крупін зізнався, що йому боляче за позицію та вчинки свого творчого наставника.

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