Барі Алібасов та Лідія Федосєєва-Шукшина офіційно розлучилися

Зіркам все ж не вдалося зберегти сім'ю.

Російська акторка Лідія Федосєєва-Шукшина та продюсер Барі Алібасов офіційно розлучилися.

Після низки скандалів та позовів на розлучення, екси все ж розірвали свої стосунки. Про це пише StarHit з посиланням на слова адвоката сина засновника гурту "На-На" Олександра Бенхіна.

"Розлучення відбулося. На цьому наполягла сім'я Барі Карімовича. Поки що у подружжя є місяць на подачу апеляції. Хто знає, як Алібасов і Федосєєва-Шукшина себе поведуть. Так що я поки що не рекомендую Алібасову-молодшому радіти завчасно", – поділився адвокат.

Барі Алібасов та Лідія Федосєєва-Шукшина / instagram.com/alibasov_nana

Зауважимо, акторка і продюсер одружилися 20 листопада 2018 року. Їхні стосунки зіпсувалися, коли Лідія подарувала коханому квартиру вартістю 10 млн рублів, а він передав її своєму помічникові. У результаті їй довелося довго судитися за повернення апартаментів.

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Також у Алібасова навіть була молода коханка, яка розповідала про свою вагітність від продюсера. Однак, попри скандали, подружжя відмовлялися розлучатися. Зокрема, в березні цього року суд скасував їхнє розлучення, яке ініціювала Лідія у грудні 2020-го.

На розлученні одіозної пари особливо наполягає Барі Алібасов-молодший. Син музиканта переконаний, що шлюб з Федосєєвою-Шукшиною підірвав здоров'я батька і ледь не звів його в могилу.

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