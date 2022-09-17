Макс Барських на архівних фото показав своє дитинство у Херсоні: фани ледве впізнали співака

У своєму Instagram Макс Барських присвятив публікацію рідному Херсону, де минуло щасливе дитинство співака. У 2022 році святкування дня міста мало відбутися 17 вересня.

"Моє дитинство пройшло у чудовому Херсоні. Це найзатишніше місто на землі. Принаймні, так мені здавалося в дитинстві. Мабуть, не має жодної вулиці, яку б я там не знав", - написав в соцмережі Барських.

Макс Барських у дитинстві / Фото: instagram.com/max_barskih

До своєї публікації Макс додав архівні світлини. На них майбутній співак весело проводив час у колі рідних та друзів у рідному місті.

Макс Барських у дитинстві / Фото: instagram.com/max_barskih

"Вірю, що в лічені тижні Херсон буде деокупований, аби приїхати та обійняти усіх рідних і близьких мені людей. Безперечно, як і кожен українець, я з трепетом і біллю у серці переживаю кадри з масових поховань в Ізюмі. Дуже переймаюся за тих людей, які зараз перебувають в окупації у моєму рідному місті. Вірю в ЗСУ і знаю, що звільнення вже близько. З Днем міста, Херсоне", - додав співак.

Макс Барських у дитинстві / Фото: instagram.com/max_barskih

У маленькому хлопчику на світлинах шанувальники ледве впізнали свого улюбленого артиста. Фани зазначили, що за цей час Макс дуже змінився.

Макс Барських у дитинстві / Фото: instagram.com/max_barskih

Впізнала вас тільки по очах!

Що це за милий хлопчик?

Не змінилися тільки очі!

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських оголосив про початок нового етапу в кар'єрі та взяв новий псевдонім.

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