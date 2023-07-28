Барських, Полякова, Сердючка виступили на фестивалі Вайкуле в Юрмалі: на підтримку України і без росіян

Цьогорічний фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле Laima Rendezvous у Юрмалі проходить із благодійною метою, а саме на підтримку України у війні з росією.

Серед запрошених гостей глядачі не побачили пропутінських зірок, адже хедлайнерами фестивалю стали українські та європейські зірки, які підтримують нашу країну. Під час виступів артистів глядачі могли донатити кошти на підтримку нашої країни.

Так, серед представників нашого шоубізнесу до заходу доєдналися Макс Барських, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, ALEKSEEV, Анна Буткевич та балет Freedom Ballet. Вони виступили в рамках фестивалю 28 липня.

Макс Барських вийшов на сцену під гаслом "Доброго вечора, ми з України!", а шоубалет артиста виступав з синьо-жовтим прапором. Робити виключення для російськомовної латвійської аудиторії співак не став та свої хіти виконував українською.

Макс Барських / Фото: instagram.com/laimafestival

Про війну зі сцени фестивалю також співала Оля Полякова. Виконавиця довела до мурах потужним виконанням пісні "Коли закінчиться війна" з нової програми.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/laimafestival

Співак ALEKSEEV також вийшов на сцену зі своїми українськомовними піснями. Окрім того, під час виступу артиста на екрані були зображені українські міста.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/laimafestival

Як і планувалося, до фестивалю приєднався і давній друг Вайкуле, Андрій Данилко. В образі Вєрки Сердючки разом з "мамою" та шоубалетом у вишиванках та з українськими прапорами вони розкачали зал своїми хітами.

Вєрка Сердючка / Фото: instagram.com/laimafestival

Наприкінці концерту Вайкуле з усіма українськими артистами вийшла на сцену виконати хіт фестивалю "Рандеву". Під час співу артистки на сцені також були підняті українські прапори.

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі / Фото: instagram.com/laimafestival

Очікувалося, що сьогодні на сцену вийде Надя Дорофєєва та гурт KAZKA, однак, схоже, що плани змінилися. Втім, не виключено, що їхні виступи могли перенестися на інші дні заходу. Так, наприклад, співачка Віра Брежнєва вийде на сцену у Юрмалі 30 липня, на фінальному концерті.

Як стало відомо раніше, серед присутніх також були співачка Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним. Подружжя від початку повномасштабної війни емігрувало до Ізраїлю та продовжує висловлюватися про путінського режиму. Також, за програмою фестивалю, на концерті має виступити Андрій Макаревич, який як і його колеги покинув рф та засуджує дії кремля.

Читайте також: